NYFW: des classiques remis au goût du jour

Et c’est parti pour le circuit de la mode printemps-été 2020. Le coup d’envoi a été donné à New York. Aux premiers rangs des défilés de la Fashion Week, j’ai retenu ces looks. La veste est un incontournable, portée en robe, en tailleur ou dépareillée. Les pulls réchauffent plusieurs des looks. Les silhouettes bohèmes et rockstars façon nineties ne prennent pas de rides.

Prochains arrêts : Londres, Milan et Paris. Mais voilà, d’ici là, un avant-goût des tendances portées par les stars à New York.

Écolière

Photo AFP

Natalie Dyer de Stranger Things a craqué pour le look écolière de Thom Browne. Inspiration pour les nostalgiques !

Masculin/féminin

Photo AFP

Pour assister au défilé Anna Sui, Coco Rocha a agencé sa veste prince-de-Galles à une jupe en dentelle non doublée, le parfait mix masculin-féminin.

Nuisette

Photo AFP

Suki Waterhouse a prolongé le port de sa nuisette Michael Kors en glissant par-dessus­­­ un chandail cache-cœur. Et lorsqu’il fera encore plus frais, elle n’aura qu’à ajouter une écharpe et des bottines.

Photo AFP

Que porter avec une petite robe nuisette ? Selon Zendaya, un trench en cuir, des bas diaphanes, des chaussettes, des bottillons à talons et des boucles d’oreilles en diamant étaient le parfait complément pour assister à la présentation de Marc Jacobs.

Pull

Photo AFP

C’est l’année du pull. Allez, lovez-vous dans une pièce douce et chaude. Olivia Palermo l’a choisi soyeux et scintillant pour le défilé Sally La Pointe. Une inspiration pour les Fêtes. !

Imprimés

Photo AFP

Tirant son look de la collection Tom Ford, Ansel Elgort a juxtaposé deux chevrons et un Prince-de-Galles. Coordonnez les imprimés sur fond de gris.

Carreaux

Photo AFP

Les manches cloutées de ce tailleur Michael Kors confèrent une allure rock à la silhouette de Kate Hudson, mais retenez surtout le costume à carreaux comme pièce maîtresse de la saison.

Bohème

Photo AFP

Tout à fait dans son esthétique bohème, Miley Cyrus a contrasté les textures (soie, satin, velours, fourrure) de noir pour applaudir la collection Tom Ford.