Toyota Corolla: une championne de longévité

C’est une berline Corolla largement repensée que Toyota propose pour 2020. Son constructeur mise sur une silhouette modernisée, un intérieur réaménagé, une gamme de moteurs plus étoffée et une architecture améliorée pour maintenir la grande popularité de cette compacte.

Encore une nouvelle Corolla ? Eh oui. C’est la 12e fois que Toyota réinvente sa populaire voiture compacte, un modèle vendu aux quatre coins de la planète depuis 1966. Une longévité pareille l’assimile d’ailleurs à des modèles célèbres comme la Porsche 911, le Jeep Wrangler (dont les origines se fondent à celles du Willys Jeep), la Coccinelle de Volkswagen... et le Modèle T de Ford !

Cela dit, durant son demi-siècle d’existence, la Corolla a changé radicalement. D’une minuscule sous-compacte à propulsion qu’elle était à l’origine, elle est devenue la compacte à traction spacieuse que l’on connaît aujourd’hui.

Cependant, au premier coup d’œil, la silhouette de cette nouvelle Corolla peut nous induire en erreur et nous faire croire qu’il ne s’agit que d’une vague évolution. Après tout, cette nouvelle venue a le même empattement que sa devancière et leurs profils sont très semblables. Mais en y regardant de plus près, on constate que cette compacte, plus basse de 20 mm et qui a des voies élargies, a été redessinée de bout en bout. Son capot abaissé de 35 mm en témoigne éloquemment, tout comme sa carrosserie qui habille une nouvelle plate-forme plus rigide baptisée TNGA-C (pour Toyota New Global Architecture Compact), que partagent les Prius et Prius Prime, de même que les petits utilitaires Toyota C-HR et Lexus UX.

Cette Corolla de 12e génération peut aussi avoir une carrosserie à 4 ou à 5 portes. Toyota nous y avait préparé avec le modèle antérieur, lorsque l’ex-Scion iM est devenue la Corolla iM, en 2017. La nouvelle Corolla Hatchback se substitue donc à ce modèle-là.

SUPERBE SUSPENSION

Sa nouvelle architecture incorpore de nombreuses améliorations, à commencer par une suspension désormais indépendante aux quatre roues (dites au revoir à la poutre de torsion arrière de l’ancien modèle). La nouvelle Corolla a des jambes de forces MacPherson à l’avant et une suspension multibras à l’arrière, de même que des barres antiroulis devant comme derrière. Pour la Corolla hybride, une nouveauté, le constructeur a plutôt recours à des leviers triangulés plus compacts pour l’arrière. Mais dans un cas comme dans l’autre, grâce à un centre de gravité abaissé considérablement, le conducteur retire de ces nouvelles suspensions un comportement routier sain et prévisible axé sur le confort de roulement, ce qu’un Québécois habitué aux nids-de-poule saura apprécier !

Voilà ce que nous a permis de constater l’essai d’une Corolla XSE 2020, la version la plus cossue de la gamme. Une version qui, tout comme la Corolla SE, se reconnaît à son carénage avant élargi doté d’une jupe de couleur assortie et de petites ailettes, sans oublier ses phares à triples diodes électroluminescentes minces en forme « J » (sur les autres Corolla, les DEL ne forment qu’un seul J). Ces deux versions ont aussi une suspension à calibrage raffermi, soulignons-le, et, pour la première fois dans l’histoire de cette compacte, des roues en alliage de 18 po de série. On est loin des roues en acier de 15 po de la Corolla L, la moins chère de toutes ; des roues employées aussi pour la version hybride.

PREMIÈRE COROLLA HYBRIDE

Cette version hybride arrive au compte-gouttes chez les concessionnaires. Elle n’était malheureusement pas disponible lors de notre essai. Première Corolla du genre destinée au marché nord-américain, elle reprend le groupe motopropulseur mixte (essence/électrique) de la Prius. Ce 4-cylindres de 1,8 L à cycle Atkinson jumelé à deux moteurs électriques lui procure une puissance nette de 121 ch. Faute de mieux (0-100 km/h : +10 s), cette motorisation se révèle très frugale, comme en témoigne sa cote de consommation moyenne de 4,5 L/100 km ; un chiffre qui la rendra très attrayante, tout comme son prix de base frôlant les 25 000 $.

Précisons qu’en logeant sa batterie au nickel-métal hydride sous la banquette arrière, les concepteurs de la Corolla hybride ont réussi à lui préserver l’intégralité du volume utile du coffre des autres Corolla qui, à 371 L, se révèle plutôt spacieux.

Photo courtoisie

COROLLA XSE : PIMPANTE

La Corolla XSE, elle, est aux antipodes de l’hybride. Son 4-cylindres de 2,0 L emprunté à la Corolla Hatchback s’avère véritablement pimpant. Ce moteur de 169 ch, qu’elle partage avec la Corolla SE, autorise une accélération de 0 à 100 km/h sous la barre des 8 s. Ce qui ne l’empêche pas de limiter sa consommation à 7,4 L/100 km, la moyenne relevée lors de notre essai. Ce moteur doit son efficacité écoénergétique, entre autres, à une boîte de vitesses automatique à variation continue efficace, mais qui le rend un peu plus audible à l’effort. En outre, elle procure à l’amateur de conduite sportive un certain agrément en imitant une boîte traditionnelle à 10 rapports, en plus d’offrir un mode manuel commandé par des palettes de changement de vitesses fixées au volant.

Photo courtoisie

Les versions L, LE et XLE, qui se veulent plus abordables, sont munies du 4-cylindres de 1,8 L et 139 ch qui animait les anciennes Corolla Eco et Corolla iM. Ce moteur est également livré avec une boîte automatique à variation continue, cependant le constructeur offre une boîte manuelle à 6 rapports pour les acheteurs en quête d’aubaine. Autrement, pour équiper la Corolla L de la boîte automatique, l’acheteur devra débourser 1800 $ additionnels. Toyota offre aussi une boîte manuelle à 6 rapports pour la Corolla SE, sans doute pour donner à cette version une image plus « sportive ». Mais dans ce cas, vaut-il vraiment la peine d’économiser 1000 $ en optant pour cette boîte manuelle pour ensuite consommer 10 % plus de carburant avec cette voiture ? Voilà un pensez-y-bien...

INTÉRIEUR ACCUEILLANT

Photo courtoisie

La refonte de ce modèle s’accompagne d’un réaménagement de l’habitacle, cela va de soi. Comme toujours pour cette marque, la finition soignée et la grande qualité des matériaux sont au rendez-vous. Par contre, il faut admettre que le nouveau tableau de bord paraît envahissant avec ses formes proéminentes et son gros écran tactile de 8 po placé très haut. En revanche, le volant (celui de la version XSE, du moins) se prend bien en main et les sièges baquets sont très confortables. Mais seul le siège du conducteur de cette version haut de gamme dispose de réglages électriques multiples, mais pas celui du passager avant. Dommage. À tout le moins, toutes les Corolla sont livrées avec un ensemble de dispositifs d’aide à la conduite plutôt étoffé et le système CarPlay d’Apple, des attributs qui contribuent sans doute largement à la popularité soutenue de cette berline compacte.

Photo courtoisie

FICHE TECHNIQUE

Prix de base

18 990 $ (L BVM) ; 21 790 $ (LE) ; 23 790 $ (LE Amélioré) ; 22 290 $ (SE BVM) ; 24 790 $ (Hybride) ; 25 290 $ (SE Amélioré BVM) ; 26 790 $ (Hybride Amélioré) ; 26 990 $ (XLE) ; 28 490 $ (XSE).

Transport et préparation

1645 $

Groupe motopropulseur

(1 - L, LE et XLE) L4 DACT 1,8 L; 139 ch à 6100 tr/min, 126 lb-pi à 3900 tr/min; (2 - SE et XSE) L4 DACT 2,0 L; 169 ch à 6600 tr/min, 151 lb-pi à 4400 tr/min; (3 - hybride) L4 DACT 1,8 L, moteurs électriques et batterie Ni-MH; puissance nette de 121 ch. Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique à variation continue. Roues avant motrices.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : P195/65R15 (L et Hybride), P205/55R16 (LE, XLE et SE), P225/40R18 (XSE).

Cotes

Empattement : 2700 mm ; longueur : 4630 mm ; largeur : 1780 mm ; hauteur : 1435 mm. Poids : 1285-1425 kg. Volume du coffre : 371 L. Remorquage : Toyota déconseille de tracter une caravane/remorque avec ce véhicule. Volume du réservoir : 50 L. Consommation moyenne (essai, XSE) : 7,4 L/100 km.

Concurrence

Honda Civic

Hyundai Elantra

Kia Forte

Mazda 3

Nissan Sentra

Subaru Impreza

Volkswagen Jetta

Points forts

Moteur 2,0 L performant (SE/XSE)

Comportement routier sain et prévisible

Suspension souple

Coffre volumineux

Points faibles

Formes envahissantes du tableau de bord

Peu de réglages pour le siège du passager avant (XSE)

COTES DE L’AUTEUR

Cote d’ensemble 8/10

Consommation 8/10

Équipement 7/10

Prix 8/10

Apparence 8/10

Confort à l’avant 8/10

Confort à l’arrière 7/10

Comportement 8/10

Performance 7/10

Rangement 8/10

De sombres Corolla

Photo courtoisie

Le noir plaît plus que jamais. Voilà pourquoi Toyota ajoute une version Nightshade à la gamme des Corolla 2020 à 4 et 5 portes. La populaire compacte devient ainsi le quatrième modèle de la marque à offrir cet habillage populaire après les 4Runner, Highlander et Sienna.

On reconnaîtra les Corolla Nightshade à leurs éléments de design noirs exclusifs. L’avant de la voiture sera paré d’une grille noire, alors que sa carrosserie aura des moulures de vitres, des coques des rétroviseurs et des bas de caisse noirs. L’arrière, enfin, sera doté d’un déflecteur et d’un diffuseur, tous deux noirs.

Des roues noires en alliage de 18 po et une antenne profilée noire (cela va de soi) sur le toit complètent cet ensemble qui sera proposé pour les Corolla SE à 4 et 5 portes livrées avec la boîte automatique à variation continue.

Au moment d’écrire ces lignes, Toyota Canada n’avait pas annoncé le prix de cet ensemble, qui sera offert cet automne.

Honda CR-V 2020 : une version hybride, mais...

Photo courtoisie

Puisque deux des VUS compacts les plus populaires en Amérique du Nord offrent maintenant au moins une option hybride, Honda a décidé d’emboîter le pas avec son CR-V 2020. Cependant, cette nouvelle version ne sera pas disponible au Canada, du moins pas pour le moment.