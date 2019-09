Un premier week-end parfait

« Deux victoires en deux matchs, ça fait toujours plaisir, surtout avec l’équipe jeune qu’on a. Je pense qu’on a démontré beaucoup d’intensité. On perdait par deux buts et on a été capables de revenir dans le match. Même avec notre jeune équipe, on a des gars confiants et qui s’adaptent vite. En travaillant comme ça, on peut faire de belles choses », a réagi l’attaquant après le match.

« Duby, depuis le début du camp, j’aime son attitude. Je trouve qu’il a changé, il est plus mature et j’aime voir son intensité. Offensivement, il est continuellement impliqué dans le jeu et ça me réjouit. Le fait qu’il joue avec Bibeau et Malatesta, ça nous fait un bon trio. On peut obtenir l’apport offensif d’un peu tout le monde », a mentionné Roy qui a aussi aimé le travail des jeunes Nathan Gaucher et Jacob Melanson. Ce dernier, utilisé sporadiquement, a tout de même trouvé le moyen d’inscrire un premier point dans la LHJMQ en se faisant complice du deuxième but des siens, celui de Thomas Caron.