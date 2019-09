Un rare duel de grizzlys capté sur vidéo

Une Canadienne a eu droit à un spectacle extrêmement rare alors que deux grizzlys se sont affrontés sous ses yeux, au beau milieu d'une route du nord de la Colombie-Britannique.

Cari McGillivray a mis en ligne, vendredi, une impressionnante vidéo dans laquelle on peut apercevoir les deux ursidés se faire face et grogner. Les deux animaux se dressent ensuite sur leurs pattes de derrière, avant d'échanger des coups et de se mordre.

Après une minute de duel, qui s'est transporté de la route à un fossé, avant de revenir sur l'asphalte, le plus petit des deux grizzlys a décidé de prendre la fuite, poursuivi par son rival plus imposant.

«Je ne publie pas souvent ici, mais j'ai pensé partager cet incroyablement rare et impressionnant moment avec vous tous», a écrit Cari McGillivray a publiant sa vidéo.

«C'est de loin l'une de mes interactions favorites avec la faune sauvage que je n’aie jamais eue», a-t-elle ajouté dans les commentaires sous sa publication.

En prime, il s'est avéré que Mme McGillivray n'a pas été la seule témoin de la scène. En effet, il est possible d'apercevoir au loin sur la route un loup s'arrêter pour observer l'affrontement entre les deux belligérants.

La scène a été filmée sur la route 37A, entre Meziadin Junction et Stewart, un secteur isolé du nord de la Colombie-Britannique situé tout près de la frontière avec l'Alaska.

La vidéo a été visionnée plus d'un demi-million de fois, en plus de susciter des milliers de réactions et de partages sur Facebook.