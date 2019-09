Une première visite qui suscitait la folie

L’arrivée du plus gros paquebot au monde s’était faite devant un public chantant et brandissant des drapeaux du port de Québec le long du quai de la Pointe-à-Carcy. Des dizaines de petites embarcations, six avions et hélicoptères, se promenaient à proximité. Au début de la nuit, c’était encore la folie furieuse dans le secteur.

Plus de 24 heures plus tard, la fête se poursuivait toujours. Dès les premières lueurs du jour jusqu’à son départ, des milliers de curieux ont levé les yeux très haut pour l’admirer dans toute sa splendeur. Malgré les navettes mises en service pour accéder au port, la circulation fut infernale dans le secteur de la traverse.

Le QM2 est la propriété de la Cunard Line. Il a été construit au coût de 800 millions d’euros. Il mesure 345 mètres et est quatre fois plus long qu’un terrain de football. Il dispose de 2000 salles de bain, 5000 marches et 2500 km de câbles électriques. Il possède un casino, trois salles à manger, cinq piscines, un planétarium et 22 ascenseurs. Il peut accueillir 2620 passagers et 1254 membres d’équipage.