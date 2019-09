Céline soutient le cancer du sein

Après plusieurs mois de démarches, Valérie Sirois a réalisé son rêve vendredi en obtenant la signature de Céline Dion sur sa voiture décorée aux couleurs de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Photo courtoisie, Valérie Sirois

Il faut dire qu’il s’agissait d’un projet de longue haleine. Il y a quelques mois, la présentatrice météo d’ICI Estrie a amorcé des démarches pour décorer sa voiture personnelle d’un habillage aux couleurs de la Fondation du cancer du sein. Son but ? Permettre aux gens d’y apposer leur signature en échange d’un don pour cette cause.

Depuis, elle s’affaire à tenter par tous les moyens possibles d’entrer en contact avec l’entourage de Céline Dion dans l’espoir d’obtenir son soutien. Après des mois sans aucun retour, elle a finalement reçu la réponse tant espérée vendredi dernier, en avant-midi.

Elle allait rencontrer la diva de Charlemagne le soir même, avant son entrée sur la scène du Centre Vidéotron.

« Bon courage ! »

Photo courtoisie, Valérie Sirois

C’est ainsi que quelques heures plus tard, dans le stationnement intérieur privé du Centre Vidéotron, la chanteuse a posé sa griffe sur la portière du véhicule. « Bon courage ! Love, Céline Dion xx », peut-on désormais y lire.

Le mot « Courage » n’a pas été choisi au hasard par la diva. Il est à la fois le titre de sa tournée mondiale, qu’elle lançait en grande pompe à Québec la semaine dernière, et celui de son nouvel album, attendu en novembre prochain.

« Tout s’est passé tellement vite, la rencontre a dû durer deux ou trois minutes. Elle était dans sa bulle, très, très concentrée. Je comprends ça. Elle est en début de tournée, alors ce n’est pas comme à Vegas où elle était à l’aise pour rencontrer ses fans jusqu’à la dernière seconde et prendre des photos avec eux. Mais je n’ai pas été déçue du tout de cette rencontre », confie Valérie Sirois.

Au moment d’écrire ces lignes, elle avait récolté plus de 4000 $ depuis le début de son initiative, en juin dernier.

Nouvelles opportunités

Cette nouvelle signature vient aujourd’hui alimenter les rêves de Valérie Sirois. Alors que l’habillage de sa voiture devait de prime abord être retiré à la fin du mois, elle évalue désormais différentes options.

« On ne peut pas simplement “scraper” un autographe de Céline Dion. Est-ce qu’on met la voiture aux enchères ? Est-ce qu’on garde l’habillage et on continue d’amasser des dons encore plus longtemps ? », se questionne-t-elle.

« Le fait d’avoir la signature de Céline Dion nous donne de l’espoir d’attirer l’attention d’autres vedettes. Si, par exemple, P!nk est à Montréal, on pourrait se donner comme défi d’obtenir sa signature. On regarde tout ça en ce moment », conclut-elle.