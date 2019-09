Cinq histoires à surveiller pendant la dernière semaine de la saison du baseball majeur

Il ne reste qu’une semaine à la saison régulière du baseball majeur. Si certaines équipes sont déjà assurées de leur titre de section ou d’une place en séries, plusieurs courses restent encore à déterminer.

De plus, un certain joueur des Mets de New York pourrait établir un nouveau record. Voici donc cinq choses à surveiller d’ici la fin de la campagne.

1. La course au meilleur deuxième dans la Ligue nationale

Si la logique est respectée, les Nationals de Washington (85-69) et les Brewers de Milwaukee (86-70) devraient croiser le fer dans le match opposant les meilleurs deuxièmes de la Ligue nationale, le 1er octobre.

Toutefois, les choses peuvent encore changer. Les Phillies de Philadelphie, qui ont encore une mince chance de se qualifier en séries, visitent les Nationals pour une série de cinq matchs.

Les Cubs de Chicago (82-74), les Mets de New York (81-74) et les Diamondbacks de l’Arizona (80-76) peuvent techniquement, eux aussi, encore rêver.

2. La course au meilleur deuxième dans l’Américaine

Les Athletics d’Oakland (94-62) sont les mieux placés pour être la première équipe repêchée dans l’Américaine, eux qui avaient deux matchs d’avance sur les Rays de Tampa Bay (92-64) et les Indians de Cleveland (92-64) avant les matchs de lundi.

La bataille entre les Rays et les Indians sera enlevante dans les prochains jours. Les Rays doivent encore disputer un match contre les Red Sox de Boston (lundi), deux face aux Yankees de New York et trois contre les Blue Jays de Toronto.

Les Indians, quant à eux, termineront la campagne avec des séries de trois matchs contre les White Sox de Chicago et les Nationals.

3. Qui gagnera la Centrale?

Si les Yankees (Est de l’Américaine), les Astros de Houston (Ouest de l’Américaine), les Braves d’Atlanta (Est de la Nationale) et les Dodgers de Los Angeles (Ouest de la Nationale) ont déjà remporté le titre de leur section, l’identité des champions de la section Centrale, autant dans l’Américaine que dans la Nationale, n’est pas encore connue.

Les Twins du Minnesota (96-60) ont l’avantage dans l’Américaine, mais ils peuvent encore être rattrapés par les Indians.

Les Cardinals de St. Louis (89-67), suivis de près par les Brewers, sont dans la même situation dans la Nationale.

4. À qui le premier rang?

Les deux équipes qui affichent le meilleur rendement jusqu’ici dans les majeures, les Astros (102-54) et les Yankees (102-55), évoluent toutes les deux dans l’Américaine. Celle qui connaîtra la meilleure fin de saison obtiendra l’avantage du terrain au moins jusqu’à la Série mondiale.

5. Un nouveau record?

Pete Alonso a été une véritable révélation pour les Mets cette saison. En plus de mener les majeures avec 50 longues balles, il a la chance de battre le record pour le plus grand nombre de circuits claqués par un joueur de première année (52) établi par Aaron Judge avec les Yankees en 2017.

*Les fiches dans le texte datent d’avant les matchs de lundi soir.