Climat: Macron conseille aux jeunes d’aller «manifester en Pologne»

Emmanuel Macron conseille aux jeunes d’aller aussi « manifester en Pologne » pour l’aider « à faire bouger ceux » que lui « n’arrive pas à faire évoluer » sur la lutte contre le changement climatique, dans des déclarations faites à la presse française dans l’avion pour New York.

« Les dénonciations, on est au courant. Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c’est sympathique, mais ce n’est pas le problème », a expliqué le chef de l’État français selon des propos rapportés lundi par Le Parisien, à propos des marches pour le climat du vendredi qui rassemblent des milliers de jeunes du monde entier.

« On doit rentrer dans une forme d’action collective. Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses », a-t-il préconisé dans l’Airbus qui le conduisait dimanche soir à New York au sommet sur « l’urgence climatique » de l’ONU, censé revigorer le chancelant accord de Paris.

Accusant le gouvernement polonais de bloquer les avancées au niveau européen, notamment l’agenda de neutralité carbone en 2050, M. Macron a conseillé aux jeunes d’aller « manifester en Pologne », insistant: « qu’on vienne m’aider à faire bouger ceux que je n’arrive pas à faire évoluer! »

Le chef de l’État français a assuré avoir « besoin de la mobilisation des uns et des autres » pour aller « plus vite, plus fort » dans la lutte contre le changement climatique. « Ce qui est utile, c’est la pression mise sur tout le monde », a-t-il expliqué.