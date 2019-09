Devrais-je tout dire à mes enfants?

J’ai perdu mon mari il y a cinq ans. Après un deuil difficile, je me suis reprise en main, et depuis deux ans je vais bien. Mon problème c’est que je me suis fait un amoureux sans pouvoir révéler la chose à mes deux filles au risque de passer pour une cochonne à leurs yeux. Elles qui me répètent à tout propos ne pas pouvoir m’imaginer avec quelqu’un d’autre que leur père, puisque je suis la femme d’un seul homme, et que cet homme n’étant plus sur terre, je lui resterai certainement fidèle à jamais. Je vis donc une partie de ma vie dans une certaine clandestinité. Sauf que mon amoureux me supplie de le présenter aux miens comme il m’a présentée à ses enfants. Comment régler ce dilemme sans me mettre à dos mes deux filles, puisque mon fils lui me comprendrait certainement ?

Mère mais femme aussi

Selon quel principe une femme de votre âge doit-elle demander la permission à certaines de ses enfants pour vivre sa vie de femme ? On vous doit le respect, quels que soient vos choix de vie. Comme le respect attire le respect : apprenez à vous respecter.