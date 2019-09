Facebook, Google et Twitter, se dotent d’un nouvel instrument de lutte contre l’extrémisme

NEW YORK | Facebook, Twitter, Google et plusieurs autres géants technologiques ont annoncé lundi dans un communiqué renforcer leur lutte contre l’extrémisme en créant une structure indépendante.

Les responsables de cette nouvelle organisation devaient s’entretenir lundi à New York avec plusieurs dirigeants mondiaux, dont la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et le président français Emmanuel Macron, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Plus de détails suivront.