La Côte-Nord veut son pont et sa route

Divers intervenants de la Côte-Nord ont lancé un appel au gouvernement Legault ce matin en faveur de la construction d’un pont sur la rivière Saguenay et du parachèvement de la route 138.

Les MRC de la Côte-Nord, la Société du pont sur le Saguenay et la Coalition Union 138 ont convié la presse à Forestville, ce matin. Cette réaction fait suite à une déclaration du premier ministre François Legault, il y a une dizaine de jours, qui jugeait trop coûteuse la construction d’un pont pour remplacer la traverse entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

«Nous demandons de relancer le bureau de projet [sur le pont]. Il ne s’y passe rien actuellement parce qu’ils sont en attente d’information provenant du ministère des Transports (MTQ) sur des compagnies internationales capables de construire le pont», avance Marcel Furlong, président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord et qui siège au comité de liaison du bureau.

Plus tôt cette année, la Société du pont a présenté un devis validé par un fabricant pour un coût bien moindre que les précédentes estimations du MTQ. «Avec la position que M. Legault a prise, il ne doit pas être au courant de ces arguments», estime M. Furlong.

«Le gouvernement fait des surplus. Est-ce que l’argent pourrait aller à un endroit plutôt qu’à un autre? Je ne me suis même pas posé cette question», a répondu M. Furlong lorsque questionné si le projet de troisième lien à Québec pouvait nuire à ceux sur la Côte-Nord.

La 138

«Le désenclavement de la Côte-Nord va permettre à Terre-Neuve et au Labrador de passer par la 138 et devenir une nouvelle clientèle touristique et au niveau des fournisseurs. C’est quelque chose d’extraordinaire de pouvoir venir chercher du jour au lendemain 600 000 personnes qui ont besoin de s’approvisionner», dit-il.

Même si le tunnel de 16 km entre Terre-Neuve et le Labrador est revenu dans l’actualité, les projets nord-côtiers demeurent pertinents sans sa réalisation, pense-t-il. «Il faut 45 minutes pour traverser [en bateau] de Terre-Neuve à Blanc-Sablon, alors que ça en prend sept heures entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.»

M. Furlong estime qu’il manque environ 400 km pour compléter la 138. Les 14 villages qui ne sont pas reliés au reste de la province comptent environ 10 000 personnes.

Il a aussi avancé l’argument écologique de la protection du parc du Saguenay, particulièrement celle des bélugas, pour promouvoir le pont.

«Le pont et le prolongement de la 138 sur la Basse-Côte-Nord sont des enjeux fondamentaux pour la province qui engendreront des retombées économiques. Nous avons accueilli la réaction de M. Legault froidement. C’est comme si on n’accordait aucune importance au bureau de projet. S’il prend le temps de bien saisir l’ampleur des enjeux, son opinion pourrait changer rapidement», croit pour sa part Steeve St-Gelais, de la Coalition Union 138.

Traversiers dans la mire

Grâce à des bénévoles, sous la supervision de trois ingénieurs, la Société du pont a mesuré à 28 reprises durant l’été l’efficacité des deux traversiers mis en service l’an dernier. Elle estime que la capacité réelle est de 250 à 275 véhicules à l’heure et non de 330 selon les chiffres de la Société des traversiers du Québec (STQ).

«C’est impossible de remplir les bateaux pour faire des départs aux 20 minutes, lance Marc Gilbert, président de la Société. Le temps moyen était de 23,8 minutes. Un bateau a brisé le vendredi de la fête du Travail ce qui a provoqué des temps d’attente de quatre heures. Avec des matelots supplémentaires, ils ont réussi à remplir le bateau, mais ça a pris 24,7 minutes. Soit ils ne mettent pas 110 véhicules, soit ils prennent 25 minutes.»

«On se retrouve avec deux bateaux neufs, qui transportent moins de monde que les trois vieux», ajoute M. Gilbert, qui parle d’une baisse de 5 à 10%.

«La STQ nous a donné comme excuse que le MTQ n’a pas réparé la côte de Tadoussac comme il l’a fait à Baie-Sainte-Catherine. Nos chiffres démontrent que le chargement-déchargement prend au total 1,3 minute de plus à Tadoussac. Ils vont faire des travaux d’au minimum 45 millions $ pour récupérer cette minute, mais ils ne parviendront toujours pas à traverser aux 20 minutes avec des bateaux remplis. On s’est fait avoir et ça continue. C’est scandaleux», peste M. Gilbert.

Le président de la Société est cependant demeuré positif à la suite de la déclaration de François Legault.

«Il a pris le temps de dire deux ou trois fois: “On n’a pas encore les chiffres, on est ouvert à la discussion, mais à première vue ça me semble irréaliste.” Il est loin de fermer la porte. Après notre visite au MTQ pour leur dire qu’il se faisait des ponts ailleurs à des prix beaucoup moindres qu’il y a 15 ans, les travaux du bureau ont été suspendus. Le MTQ a envoyé des gens en Norvège [pour voir un comparable]. On est sur la bonne piste, je suis loin d’être découragé.»

Lobbying

La firme Sichuan Chuankang Wubang a fait son entrée au registre des lobbyistes le 8 août en donnant un contrat de plus de 100 000$ à Bernard Lapointe, un ancien dirigeant du projet minier Arianne phosphate, dans le but de construire un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

Une visite du site internet de Sichuan Chuankang Wubang permet rapidement de voir que l’entreprise n’a jamais réalisé de pont du type projeté sur le Saguenay ni de projet à l’international.

Cependant en mars dernier, elle a signé un partenariat avec Sichuan Road and Bridge Group. Cette dernière entreprise a réalisé pour environ 150 millions $ la portion métallique (câbles et tablier) du pont Halogaland, en Norvège, duquel la société du pont s’est inspirée pour son projet.