La fin approche pour l’Autodrome St-Eustache

Alors qu’il est prévu que l’Autodrome St-Eustache ferme ses portes dans les prochaines semaines, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu le propriétaire de l’endroit dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Fondée en 1964, cette piste de course située sur la rive nord de Montréal tiendra son dernier événement le 13 octobre prochain.

Questionné au sujet des motifs de la fermeture de l’autodrome, M. Labrosse répond que «les gens qui ont emménagé proche d’une piste de course, sachant qu’il y avait une piste de course dans leur cour, eux, ils ont fait du bruit à leur façon auprès de l’Hôtel de Ville. [...] Donc, ce sont ces nombreuses plaintes-là qui ont fait de la pression sur les élus d’agir et de s’occuper de ces citoyens-là.»

Avec un brin de nostalgie à l’aube de la fermeture, Alan Labrosse se remémore «la première fois que Jacques Villeneuve a roulé dans une Formule Atlantique, qui s’apprêtait à signer une entente avec Player’s, il est venu le faire sur le circuit routier [...] au début des années 1990.»

Au cours de cette émission, Antoine et Germain ont aussi discuté de la fin de carrière imminente de la BMW i3 et de la grève chez General Motors. Ils ont également livré leurs impressions au sujet des Mazda3, Mercedes-Benz Classe et Ford Escape récemment essayés.

