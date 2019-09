La première demie suffit aux Bears

Les Bears de Chicago ont inscrit 28 points en première demie et ils ont filé vers un gain de 31 à 15 face aux Redskins, lundi soir, à Washington.

Lors du deuxième quart seulement, le quart-arrière Mitchell Trubisky a trouvé son receveur de passes Taylor Gabriel à trois occasions dans la zone payante. Le pivot a complété sa rencontre avec 25 passes réussies en 31 tentatives pour dans gains de 231 verges. Il a aussi été victime d’une interception. Pour sa part, Gabriel a attrapé six passes pour 75 verges.

Si le duo Trubisky/Gabriel a retenu l’attention, c’est principalement en raison leur défensive que les Bears (2-1) ont obtenu cette victoire. En effet, l’unité de Chuck Pagano a réussi à créer cinq revirements, dont trois interceptions. L’une d’entre elles a d’ailleurs été retournée pour un majeur.

Le joueur de ligne défensive Khalil Mack a également ajouté son grain de sel, terrorisant le quart Case Keenum plus souvent qu’à son tour. Il l’a notamment rabattu au sol à deux reprises. Le pivot des Redskins (0-3) a tout de même amassé 331 verges et deux touchés via les airs.

Lors de la quatrième semaine d’activités de la NFL, les Bears recevront les Vikings du Minnesota pour un duel entre deux rivaux de la section Nord de la Ligue nationale. De son côté, la formation de la capitale américaine tentera de signer un premier gain en 2019, alors qu’elle visitera les Giants à New York.