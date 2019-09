L’empire perdu d’Hydro-Québec

Le Québec serait aujourd’hui à la tête d’un empire hydroélectrique extrêmement lucratif s’il n’avait pas tout liquidé au milieu des années 2000, commettant « la plus grande erreur économique et financière de l’histoire » de la province, croit l’ex-président d’Hydro-Québec International Michel Clair.

L’objectif était ambitieux : « former un corridor d’électricité québécois, une autoroute qui longerait toute la côte pacifique de l’Amérique latine », du Chili au Costa Rica, en passant par le Pérou, la Colombie et le Panama, résume en entrevue au Journal Luc Thibault, lequel fut gestionnaire pour l’Amérique latine d’HQI.

Cette filiale d’Hydro-Québec a vu le jour en 1978. Pendant 20 ans, elle a servi à exporter l’expertise québécoise vers des dizaines de pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud grâce à des contrats de services techniques et de consultation.

À l’époque, un mouvement général de privatisation des compagnies d’électricité traverse tout le continent sud-américain. « Plusieurs pays avaient connu des crises énergétiques majeures. On avait dû couper le courant à Bogota, à Santiago et à Buenos Aires. Un à un, les pays ont restructuré leurs secteurs et vendu des compagnies. Et nous, on achetait », résume M. Thibault.