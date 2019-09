Lévis: six arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en moins de 48h

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a été fort occupé cette fin de semaine, alors que six conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies – dont un au volant d'un quadriporteur – en moins de 48 heures.



Une première arrestation est survenue vendredi dernier, un peu avant 16h. Ensuite, trois autres contrevenants ont été arrêtés samedi en soirée, puis deux de plus, au petit matin dimanche.



Il n’a pas été possible d’avoir les détails de tous les événements, mais Maxime Pelletier, porte-parole au SPVL, indique que deux des automobilistes ont refusé de se soumettre à l’ivressomètre, alors que les quatre autres ont soufflé des taux qui étaient tout près ou au-delà du double de la limite permise d’alcool dans le sang.



Aucun accident grave n’est survenu lors des événements. Un des automobilistes pris en faute a traversé un terre-plein, samedi soir, juste avant son interception. Un autre a effectué une sortie de route, samedi soir également. Il se trouvait à proximité du Bar M, dans le secteur de Saint-Étienne.



L'interception du conducteur ivre à bord d'un quadriporteur électrique est survenu tôt dimanche matin. Comme il s'agit de véhicules à moteurs, la loi sur la conduite avec les capacités affaiblies s'applique également à ce genre de véhicule.



Les permis de conduire des six contrevenants ont été suspendus pour 90 jours et ils devront comparaître pour des accusations en matière de conduite avec les capacités affaiblies.