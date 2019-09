«Même moi, je suis surpris» – Julien Gauthier

Le Québécois Julien Gauthier en est déjà à son quatrième camp d’entraînement avec les Hurricanes de la Caroline. Et selon le principal intéressé, tout va pour le mieux.

En effet, Gauthier a déjà disputé trois rencontres préparatoires dans lesquelles il s’est démarqué.

«Ça va très bien, même moi je suis surpris de la tournure des événements, a souligné Gauthier lors d’une entrevue avec le réseau TVA Sports, lundi. J’ai joué trois parties hors-concours et ça va très bien. Je suis avec le groupe de la Ligue nationale et il faut que je continue de construire là-dessus.

«J’ai poussé beaucoup à l’entraînement cet été. Je suis reconnu pour m’entraîner fort, mais j’ai poussé plus qu’à l’habitude. Mais il n’y a rien de donné. C’est mon quatrième camp d’entraînement, ça n’a jamais été facile, mais je vois qu’ils me donnent plus d’opportunités de me prouver. Et ça fait du bien. Dans la vie, tu n’attends que d’avoir une petite chance de te prouver et je vais essayer de la prendre.»

Gauthier fait partie d’un groupe de jeunes joueurs très prometteurs en Caroline comme Martin Necas, Andrei Svechnikov, qui feront assurément l’équipe, mais également comme Ryan Suzuki, plus récent choix de premier tour de l’équipe, et le défenseur Jake Bean.

«C’est le fun de savoir que tu fais partie des meilleurs espoirs là-bas et qu’en ce moment, ils te donnent une chance de vraiment faire l’équipe, a continué Gauthier. Oui, c’est vraiment compétitif, on ne se le cachera pas, mais c’est partout comme ça. Il n’y a pas de places faciles dans la Ligue nationale. Faire l’équipe, il n’y a rien de donné. En ce moment, en Caroline, il y a une très bonne équipe de hockey. Ce n’est pas la Caroline d’il y a quelques années alors que tout le monde disait qu’ils ne feraient pas les séries éliminatoires. On peut être au sommet de n’importe quel classement.»

Gauthier transporte ainsi ses succès de l’an passé dans la Ligue américaine alors que les Checkers de Charlotte, club-école des Hurricanes, ont remporté les grands honneurs.

«On dirait que j’ai pris un gros "step", a confié Gauthier. Et je te dirais que ç’a commencé l’année passée dans les séries éliminatoires. J’ai pris de la confiance, je gardais la rondelle plus longtemps sur ma palette, j’avais des opportunités, je contournais les défenseurs, j’avais de la vitesse et ç’a resté. Cet été, je me suis beaucoup entraîné avec Sébastien Bordeleau qui est rendu avec les Predators de Nashville. On a vraiment travaillé beaucoup sur la technique de patin et comment protéger la rondelle en mouvement. En ce moment, ça paie.»

Gauthier a disputé les deux dernières saisons avec les Checkers, amassant au passage 66 points en 140 rencontres de saison régulière.