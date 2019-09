Pic d’appels inhabituel chez Urgences-santé

Les paramédics d’Urgences-santé ont reçu environ 80 appels à l’heure durant quelques heures lundi, un volume de demandes anormalement élevé, a appris TVA Nouvelles. Le délai d’attente pouvait ainsi grimper jusqu’à six heures.

Le porte-parole d’Urgences-santé, Stéphane Smith, a néanmoins mentionné que cette longue attente n’est possible que pour les cas non urgents. D’ailleurs, Urgences-santé recommande aux gens de se rendre par eux-mêmes à l’hôpital ou de composer Info-Santé 811 et non 911 pour les cas moins urgents.

Cette petite crise, que personne n’est en mesure d’expliquer, a commencé lundi avant-midi et a pris fin en début d’après-midi. En temps normal, Urgences-santé reçoit entre 50 et 60 appels par heure.

Ce flot inhabituel d’appels a entraîné une surcharge de travail pour les paramédics. Heureusement, très peu d’entre eux étaient absents du travail aujourd’hui. Deux cent trente-deux des 238 paramédics étaient au boulot.

Urgences-santé rappelle avoir besoin de 550 paramédics d’ici 2022.