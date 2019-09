Suis-je trop exigeante?

Je suis une mère de 35 ans avec un fils de six ans et une fille de trois ans. Je suis amoureuse folle de leur père qui m’a quittée temporairement il y a deux mois. Il me reproche de ne pas lui laisser d’espace de liberté, d’être trop tout le temps accrochée à lui, de lui faire des reproches quand il rentre un peu plus tard que d’habitude ou qu’il va jouer à la balle molle avec ses chums. Il semble que je le gosse avec ça. C’est aussi plus fort que moi de le disputer quand il regarde une autre fille, alors que je fais ça parce que je l’aime tant ! Peut-être trop ?

Toujours est-il qu’il est parti en disant qu’il ne reviendrait que le jour où je me serai fait « soigner pour guérir mon effroyable jalousie, si néfaste à notre couple », selon lui. Ce qu’il appelle de la jalousie, moi j’appelle ça de l’amour total pour mon homme. Je suis une femme qui a besoin de l’attention de l’autre, car je suis dépendante de l’amour qu’il me porte pour bien fonctionner. Est-ce si mal ?

Il cohabite présentement avec son frère célibataire. On se parle par texto et on se voit une fois par semaine en famille pour qu’il garde le contact avec les enfants. Il exige de savoir où en sont mes démarches pour entreprendre une thérapie, et vu que je n’ai rien fait, il refuse de me donner la date approximative de son retour.

Pensez-vous qu’il ment quand il dit qu’il va revenir ? Pensez-vous qu’il se sert de ma dépendance affective pour s’éloigner de moi sans vouloir me le dire ? Comme je n’ai pas d’amies parce que j’ai toujours eu du mal à me lier aux autres, ne trouvez-vous pas normal que mon homme soit le centre de ma vie et que je fasse reposer sur ses épaules toute l’affection qui m’habite ?

Anxieuse au boutte

La dépendance affective, comme la jalousie d’ailleurs, dont elle est souvent la facette la plus négative, rend la vie misérable. Vous vivez la vie de votre homme par intérim faute d’avoir une valeur personnelle à vos propres yeux. Rien de cela n’est positif, et si vous ne faites rien pour changer votre façon d’être, l’objet de votre amour risque de ne pas revenir puisqu’il vous l’a signalé.

On peut guérir de la jalousie, mais ça prend du temps, ça prend des efforts et ça nécessite une thérapie. Aurez-vous le courage d’amorcer ce changement pour votre bien-être futur, alors que ne rien faire vous mènera droit dans le mur ?