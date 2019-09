Une visite appréciée

Au cœur de la Beauce, Un zoo pas comme les autres a fait vivre une « journée de rêve » à 40 familles à l’issue d’un grand concours qui a attiré le nombre phénoménal de 40 000 participants.

« On peut dire que ces gagnants du concours organisé par TVA ont vécu un moment mémorable », a lancé avec enthousiasme Émilie, qui gère avec son conjoint Clifford ce sanctuaire pour animaux rendu célèbre par la téléréalité dont la première saison a attiré tout près d’un million de téléspectateurs.

Pour cette excursion familiale VIP, le diffuseur avait réservé quatre autocars partis des quatre coins du Québec pour converger vers le populaire Miller Zoo. Le 7 septembre, à bord des véhicules, les gagnants ont même pu regarder en primeur les deux premiers épisodes de la télésérie de 12 émissions diffusées les lundis à 19 h à TVA.

Photo courtoisie, TVA

« Aussitôt descendus des autobus, les gagnants du concours sont apparus surexcités en découvrant les lieux et ceux qui les animent, a souligné Émilie. Tous connaissaient les animaux par leur nom ; Clifford et moi, on a dirigé les visites guidées et les gens étaient heureux de se faire photographier en notre compagnie et celle des animaux. À l’heure du repas pris sous un chapiteau, l’ambiance est devenue celle d’un party de famille. »

Photo courtoisie, TVA

200 000 visiteurs

Le Miller Zoo continue d’établir des records. La marque des 85 000 visiteurs en 2018 sera largement dépassée en 2019, avec un nouveau record de 200 000 visiteurs.

« C’est fou ! C’est un peu déstabilisant ! Mais on gère ce succès en restant nous-mêmes. Nous sommes des gens de passion et nos amis les animaux savent nous garder les deux pieds sur terre », dit Émilie.

La saison estivale se termine le 29 septembre. Les visites reprendront durant les vacances de Noël et se poursuivront les fins de semaine jusqu’à la relâche.

Les visiteurs peuvent rencontrer sur place environ 200 animaux. Plusieurs nouvelles améliorations sont prévues l’été prochain avec notamment l’ajout d’une réserve naturelle pour donner encore plus d’espace et de liberté aux animaux.