WWE: la réaction de Lacey Evans était une mise en scène

Arrêtée pour un excès de vitesse, samedi à Leduc en Alberta, la lutteuse Lacey Evans a indiqué que sa réaction dans une vidéo publiée sur son compte Twitter était en fait une mise en scène.

«Le policier et moi avions tout prévu, a écrit l’athlète de la World Wrestling Entertainment (WWE), lundi, sur ses médias sociaux. La vidéo a été créée en accord avec le policier, afin de promouvoir l’événement qui avait lieu à Edmonton.»

Rappelons que dans sa vidéo, Evans était en personnage et qu’elle a notamment affirmé que «le Canada est terrible».

Si son interaction avec le représentant des forces de l’ordre était bidon, le constat d’infraction qu’elle a reçu était bien réel, comme l’a confirmé la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) à l’Agence QMI, dimanche.

«C’était une contravention relative à la sécurité routière légitime. Nous soutenons notre agent», a affirmé le caporal Chris Warren, porte-parole de la division des relations médias pour la GRC.

Avec toute l’attention médiatique que cette histoire a engrangée, Evans en a profité pour passer un message.

«En tant qu’ancienne membre des forces de l’ordre et de la Marine américaine, je n’approuve pas et n’encourage pas le fait de rendre le travail des policiers plus difficile qu’il l’est déjà. [...] Je suis heureuse que vous ayez tous été divertis, mais si jamais vous essayez de manquer honnêtement de respect ou de faire du mal à mes frères et sœurs habillés en bleu... j’espère que vous obtiendrez ce que vous avez demandé.»