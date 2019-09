4,2 M$ en indemnités de départ pour la direction de TSO3 

La haute direction de TSO3 empochera environ 4,2 M$ CAN en indemnités de départ dans le cadre de la vente de l’entreprise de Québec au géant américain Stryker.

C’est ce qu’on peut lire dans des documents remis lors de l’assemblée extraordinaire, lundi dernier, à Montréal. Ils sont cinq cadres qui se partageront cette cagnotte.

Le montant comprend les indemnités de départ, qui correspondent notamment «à deux fois le salaire de base du chef de la direction et à 1,5 fois le salaire de base des autres membres de la haute direction», les primes annuelles et les primes additionnelles.

Le président et chef de la direction, Richard M. Rumble, touchera la part du lion, soit 1,6 M$. Suivi du chef de la direction financière, Glen Kayll (620 957$), et du chef de la chaîne d’approvisionnement, Harold Tessman (566 133$).

Quant au chef scientifique, Bradley Catalone (225 000$), et à la vice-présidente principale, commercialisation mondiale, Cindy Clark (216 300$), ils ne recevront pas de prime de rendement pour l’exercice en cours.

Incompréhensible

Pour les actionnaires de TSO3 Robert Lalonde et Robin Savard, il est incompréhensible que la direction se verse des indemnités de départ, alors qu’elle mentionnait récemment dans un communiqué que si l’accord n’était pas conclu, elle serait forcée d’examiner d’autres possibilités de restructuration afin d’assurer la santé financière.

«On vient de donner des importants bonus à nos gestionnaires pour liquider l’entreprise à bon prix. C’est aberrant comme situation», déplore M. Lalonde.

«Ce n’est pas normal. C’est beaucoup d’argent compte tenu du peu de liquidités qui restait dans la compagnie», note pour sa part M. Savard.

Lundi, plus de 75% des actionnaires de la société de stérilisation de dispositifs médicaux ont accepté l’offre de 43 cents l’action faite par Stryker. La Caisse de dépôt et placement du Québec détenait plus de 10% des parts. Elle n’a pas voulu commenter la question des indemnités de départ.

Chez TSO3, qui vaut à peine plus de 40 M$ en Bourse, la direction n’a pas été en mesure de confirmer que les installations dans la capitale allaient demeurer ouvertes.

Pour le moment, Stryker a promis de conserves les installations pour au moins un an.

Lundi, des employés ont confié au Journal être inquiets de la situation. Ils ne croient pas que le siège social va rester à Québec. La compagnie possède aussi des bureaux à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Au 30 juin dernier, elle comptait au total 53 travailleurs.

– Avec la collaboration de Francis Halin