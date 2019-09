NADEAU, Yvon



À l'Érablière St Etienne de Lauzon, le 21 septembre 2019, à l'âge de 70 ans et 9 mois, est décédé monsieur Yvon Nadeau, époux de madame Francine Carrier, fils de feu madame Julienne Guay et de feu monsieur Arthur Nadeau. Il demeurait à Lévis.Outre son épouse, Francine, il laisse dans le deuil, ses sœurs : Lisette (feu Jean-Yves Nadeau) et Claire; sa belle-sœur, Louise Carrier (feu Michel Morin); ses filleules : Caroline, Nicole, Anne-Marie et Myriam; ses oncles, tantes, neveux, nièces, petits-neveux, petite-nièce, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements à toutes les personnes s'étant jointes à Yvon pour son hommage à la vie. Aussi, des remerciements au Dr Michel Tremblay et son équipe, ainsi qu'à tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie samedi 28 septembre 2019 à 14h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, Téléphone : 418 903-6177, Courriel : mspl.info@videotron.ca, Site web : mspdulittoral.com