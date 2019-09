BARRETTE, Charles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Charles Barrette. Il était l'époux attentionné de Georgette Corriveau, le père bienveillant d'Isabelle (Denis Potvin) et de Nathalie (Guy Tanguay) et le grand-père affectueux de Audrey Tanguay (Maryse Mercier), Guillaume Tanguay (Roxanne Moreau), Philippe Potvin (Alexandra Lévesque) et Olivier Potvin (Véronique Drolet). Fils de feu Moïse Barrette et de feu Wilhémine Gingras, il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère, Thérèse (feu Marcel Demers), Angélina (feu Jean-Louis Cantin), Marie-Marthe (François Lemelin), Gaston (Monique Lemelin) et sa belle-sœur (Fleurette Guimont). Il demeurait à St-Nicolas (autrefois Beauport). De la famille de son épouse (Corriveau) : Marguerite, Onil, Conrad (Denise Brunelle), Yvon Dion (feu Andrée Corriveau). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, nièces, neveux et amis(es). Des remerciements sont adressés au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et particulièrement à la Dre Mélissa Deschesnes pour l'humanisme de son accompagnement. Les membres de la famille recevront les condoléances àle mercredi 25 septembre 2019 de 18 h 30 à 21 h.Le corps sera par la suite inhumé au cimetière de Beauport (Boul. Raymond). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Site : www.fondationhoteldieulevis.ca Tél. : 418-835-7188. Les Funérailles sont sous la direction de :