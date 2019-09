Abonnés à la finale

Pour une cinquième fois lors des six dernières saisons, les Diamants de Québec se retrouvent en finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Et pour la deuxième année de suite, ce sont les Orioles de Montréal qui les attendent pour un choc entre les deux puissances du circuit.

« Ils sont plus impressionnants que nous pour le spectacle au bâton, mais on a peut-être un plus bel équilibre offensivement. On peut bien jouer la petite balle, voler des buts et gagner des matchs de plusieurs façons », estime Walsh.