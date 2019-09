Appel à agir contre le racisme et la discrimination

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande au gouvernement d'agir contre le racisme et la discrimination alors que le nombre de crimes haineux n’a jamais été aussi élevé dans la province.

La Commission a dévoilé mardi une étude basée sur des rencontres avec 86 personnes disant avoir vécu des actes haineux en raison de leur couleur de peau, leur origine ethnique ou nationale ou leur religion. En moyenne, chacune de ces personnes a témoigné de trois actes relevant de la xénophobie ou de l’islamophobie.

Des 86 victimes rencontrées, 21 ont dit avoir été agressés physiquement. Par exemple, une femme a rapporté qu’une voiture avait volontairement foncé sur elle, tandis qu'une autre a raconté avoir été poussée avec son enfant dans le transport en commun.

Plus du tiers des répondants ont affirmé avoir dû changer leurs habitudes de vie après avoir subi des actes haineux, révèle l'étude. Ils ont aussi raconté s’être isolés, avoir évité certains lieux ou s’être abstenus de sortir seuls.

Pas moins de 78 % de ces actes subis n’ont pas été rapportés à une autorité compétence, révèle l’étude de la Commission. Les motifs évoqués pour ne pas avoir rapporté sont «la méconnaissance des recours, la minimisation de l'acte subi, le manque de confiance dans les institutions et le profilage racial de la part des services de police», peut-on lire dans le rapport.

«De nombreux actes haineux commis au Québec demeurent invisibles, malgré leur gravité. L'étude que nous présentons aujourd'hui servira, nous l'espérons, à prévenir et lutter contre ce phénomène inquiétant, et à outiller à la fois le gouvernement pour l'élaboration de politiques, et les acteurs sur le terrain pour que les actes haineux soient davantage rapportés», a déclaré le président de la Commission, Philippe-André Tessier, par voie de communiqué.

Statistique Canada a recensé plus de 400 crimes haineux au Québec en 2017, un sommet depuis 2008.