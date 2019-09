De nouvelles allégations s’ajoutent à l’enquête sur le ministre Fitzgibbon

Polycor a retenu les services d’un ami lobbyiste du ministre, Luc Laperrière. Les représentants de l’entreprise et M. Laperrière ont rencontré M. Fitzgibbon cet été au sujet de leur projet d’exportation.

«Compte tenu des liens entre l’objet de la demande et l’enquête déjà initiée au sujet du ministre de l’Économie et de l’Innovation et député de Terrebonne, cette dernière sera élargie de manière à y inclure les nouveaux éléments soumis par la députée de l’Acadie», a-t-elle déclaré.