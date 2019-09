Distractions au volant: encore beaucoup de fautifs

Malgré une amende de 300 dollars et cinq points d’inaptitude, les policiers ont distribué plus d’une vingtaine de constats d’infraction en lien avec le cellulaire au volant en un peu plus de deux heures, mardi, à Québec.

Entre 15 h 30 et 18 h, le Service de police de la Ville de Québec a effectué quatre opérations de sécurité routière visant les distractions au volant.

Les policiers étaient présents à quatre intersections majeures de la ville de Québec: Charest et de la Couronne, Pierre-Bertrand et Wilfrid-Hamel, de Lestres et Henri-IV, ainsi que près de la 1re Avenue et de la 41e rue.

Au total, 72 constats ont été distribués, dont environ 30 % sont en lien avec le cellulaire au volant. Les policiers ont également donné une trentaine d’avertissements.

Selon la loi, le fait d’utiliser un cellulaire ou un appareil électronique portatif ou consulter un écran sans respecter les règles d'installation et d'utilisation, ou le manipuler de quelque façon que ce soit, en conduisant, entraîne automatiquement une amende de 300 $ à 600 $ ou le double en cas de récidive sur une période de deux ans. Cinq points d’inaptitude sont aussitôt inscrits au dossier du conducteur.

Pour une première récidive sur une période de deux ans, le permis de conduire est aussi suspendu immédiatement pour trois jours.