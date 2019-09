Fernand Marcotte: le plus grand combat de sa vie

Quand il a appris qu’il ferait son entrée au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, Fernand Marcotte n’en croyait pas ses oreilles.

De ses titres et ses combats contre « Sugar » Ray Leonard, Eddie Melo et Donato Paduano qu’il raconte avec fierté et passion, l’homme de 70 ans n’évoque pas celui qu’il chérit tous les jours depuis 24 ans.

Celui de vivre aux côtés de sa fille Magalie, aujourd’hui âgée de 41 ans. Victime d’un grave accident automobile au milieu des années 1990 en percutant un lampadaire dans le terre-plein de l’autoroute Charest à Québec, elle avait miraculeusement survécu.

Ayant subi de délicates interventions chirurgicales au cerveau et plongée dans le coma durant quatre mois, Magalie n’avait jamais lâché. Comme son paternel, véritable guerrier dans un ring face aux plus féroces pugilistes.

Magalie embrasse la vie à fond de train depuis ce terrible accident. Paralysée du côté droit, elle parvient à marcher, pédaler et skier.

« C’est une fille extraordinaire. Elle veut tellement dans la vie. Elle est complètement dédiée à ce qu’elle fait, car c’est dur pour elle. Son état n’est pas évident sur sa vie personnelle. Mais elle nous accompagne toujours. C’est superbe de l’avoir avec nous. Elle est toujours contente et souriante », a raconté le quintuple champion canadien de l’époque, mardi, tout juste avant d’être immortalisée au Panthéon.

Fierté d’un père

« Ce qu’on a vécu, c’est certainement mon plus grand combat à vie, a-t-il enchaîné avec émotion. On est tellement content de l’avoir. Il y a des gens qui perdent de jeunes enfants, c’est terrible. Mais quand on les perd par accident, c’est d’autant plus tragique. »

Photo Agence QMI, Steve Madden

Accompagné par Magalie et sa conjointe Mariette pour un grand moment retraçant sa carrière, il a pensé à son père Fernand sénior qui lui a tout appris.

« Les gens me disent que cet honneur est mérité. Ç’a l’air que oui. Quand on m’a annoncé mon intronisation, je croyais que c’était une blague. Mais ce ne l’est plus. Je suis ici. Mon père serait tellement fier. »

Magalie et Mariette l’étaient tout autant.

Les intronisés

Ann Dow, Water-polo

Bernard Parent, Hockey

Daniel Talbot, Golf

Fernand Marcotte, Boxe

Richard Legendre, Bâtisseur - Tennis

Yvan Dubois, Bâtisseur - Loisirs et olympisme

Mariann Domonkos, Tennis de table

À titre posthume