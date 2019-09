La ministre McCann appuyait la réforme Barrette

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a été prise de court mardi pendant la période de questions lorsque les libéraux ont dévoilé une lettre datant de 2014 adressée à son prédécesseur, Gaétan Barrette, où elle louangeait sa réforme.

Le député de Pontiac, André Fortin, a brandi la correspondance après que la ministre eut accusé le dernier gouvernement d’avoir créé les problèmes actuels dans le système de la santé.

«Ça, M. le Président, c'est une lettre écrite au cours du dernier mandat adressée au député de La Pinière de la part de la ministre de la Santé», a-t-il dit en demandant à la ministre s’il était toujours d’accord avec ses propos.

La lettre contenait ce passage. «C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance des projets de loi 10 et 20. Concernant le premier, la fusion de plusieurs établissements dans un même territoire telle que je l’ai vécue a diminué les charges administratives et permis une meilleure fluidité des services», peut-on lire dans le document. Danielle McCann s’y présentait comme une résidente de Brossard et ancienne gestionnaire du réseau de la santé.

«Oui, bien [...] j'ai écrit cette lettre au député de La Pinière (Gaétan Barrette)», a-t-elle reconnu après avoir pris connaissance de la lettre.

Danielle McCann critique régulièrement l’ancien gouvernement libéral et Gaétan Barrette pour leur gestion du système de santé.