La traverse Matane–Côte-Nord boudée après ses nombreux déboires

Pendant ce temps, les traversiers voisins de Trois-Pistoles–Les Escoumins et Rivière-du-Loup–Saint-Siméon ont enregistré d’importantes hausses d’achalandage.

Alors que de juin à septembre 2018, le NM F.-A.-Gauthier transportait entre Matane et la Côte-Nord environ 84 000 personnes, le NM Félix-Antoine-Savard et le NM Saaremaa 1, les traversiers de remplacement, en ont voyagé 48 000 en 2019.

Rappelons que l’hiver dernier, le NM F.-A.-Gauthier a dû être mis au rancart pour des réparations majeures après moins de quatre années d’utilisation, ce qui a causé toutes sortes de déboires avec ce lien maritime incluant l’achat d’un navire citron, le NM Apollo, et des incidents entre le quai et les bateaux.

Précisons que les bateaux remplaçants pour l’été 2019, le NM Félix-Antoine-Savard et le NM Saaremaa 1, sont plus petits. Le premier a également eu du mal à naviguer en juin à cause des conditions météorologiques. Aussi, 30 000 personnes ont utilisé la desserte aérienne exceptionnellement mise à la disposition des voyageurs.