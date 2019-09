Les Kings en quête de rédemption

Les Kings de Los Angeles ont connu une saison des plus difficiles l'année dernière et espèrent rebondir grâce à l’arrivée de leur nouvel entraîneur-chef, Todd McLellan.

La production offensive d’Anze Kopitar a chuté de 32 points, Ilya Kovalchuk n’a obtenu que 34 points à son retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et le gardien de but Jonathan Quick a connu une mauvaise saison, en plus d’être blessé plus souvent qu’à son tour. Malgré les imperfections de son groupe de joueurs, McLellan croit qu’il pourra remettre les Kings sur les rails.

«C’est un groupe fier. C’est ce que j’ai remarqué, a mentionné l’expérimenté entraîneur au réseau ESPN, mardi. C’est un groupe fier qui a connu une saison difficile, et qui n’est pas satisfait. Est-ce que ça veut dire que nous allons tout rafler et gagner la Coupe Stanley cette année? Non. Ils sont ouverts aux suggestions et à essayer de nouvelles façons de faire.»

McLellan devra composer avec un effectif vieillissant, mais qui a déjà connu la gloire à plusieurs reprises. En effet, le noyau de l’équipe est composé d’une demi-douzaine de joueurs de plus de 32 ans, mais qui ont connu les conquêtes de la Coupe en 2012 et 2014.

Photo AFP

Respect mutuel

L’an dernier, le directeur général Rob Blake a longuement étudié la possibilité d’échanger plusieurs de ses vétérans, mais n’a pas été satisfait des offres qu’il a reçues en retour. Il aussi pensé jeter son dévolu sur l’attaquant Patrick Marleau, que McLellan connait bien, mais s’est ravisé, préférant travailler sur l’attitude de ses joueurs.

«Les joueurs pensaient qu’ils l’avaient en eux. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme prévu. Je ne sais pas si "détermination" est le bon mot. C’était plutôt "ne vous en faites pas, ça va s’arranger". Ça ne s’est pas arrangé. Ça a pris la saison au complet pour comprendre qu’ils ne l’avaient pas. Ça a pris trop de temps», avoue Blake, déçu de l’issue de la dernière saison.

«Quand nous jouions, j’avais une tonne de respect pour Rob et je crois que c’était réciproque. C’était il y a 10 ans, mais nous avons maintenu notre bonne relation. J’ai développé mes talents et maintenant nous sommes de retour ensemble, a dit McLellan à propos de Blake, dont il a été l’entraîneur pendant deux ans avec les Sharks de San Jose. Ça se voit qu’il est passionné et qu’il prend son temps. C’est une des raisons pourquoi je voulais venir à L.A.»