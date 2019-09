Marie-Josée Longchamps chante Raymond Lévesque

Marie-Josée Longchamps est une fonceuse. Une passionnée. À 72 ans, la comédienne, connue pour ses rôles dans Rue des Pignons, Les Berger et L’Or du temps, a cru en son spectacle-hommage à Raymond Lévesque, même si les portes s’ouvraient difficilement.

Cinquante représentations plus tard, elle amène ce spectacle de monologues, de poésie et de chansons, pour la première fois, vendredi, dans la Vieille Capitale.

« Des gens de Québec ont manifesté leur intérêt et j’ai réservé moi-même la salle D’Youville du Palais Montcalm », a-t-elle mentionné lors d’un entretien téléphonique.

Marie-Josée Longchamps produit elle-même cette aventure entreprise en 2010.

« Un producteur qui m’avait approchée m’a laissé tomber. J’ai ensuite frappé à des portes et je me suis lancée seule dans cette aventure. Je ne suis plus la saveur du jour dans une série télévisée et c’est plus difficile, pour cette raison, d’être présente dans les médias », a-t-elle ajouté, précisant qu’elle ne s’apitoie aucunement sur son sort.

Un pari qui s’est avéré payant. Le spectacle est toujours en vie et un album avec onze chansons et cinq poèmes de Raymond Lévesque, intitulé Les jours d’amour, a été lancé en 2016.

Ce projet est venu au monde, il y a une dizaine d’années, à la suite d’un spectacle-hommage aux 50 ans de carrière de Raymond Lévesque, présenté à la boîte à chansons La Butte à Mathieu, dans les Laurentides.

« J’avais joué avec lui, à l’âge de 19 ans, dans sa pièce Bigaouette. J’ai retrouvé le livre de cette œuvre, une semaine avant le spectacle-hommage, et j’avais préparé quelque chose avec des textes et des portions de chant a capella. J’ai échappé mes feuilles lorsqu’on m’a présentée et j’ai été obligée d’improviser. J’ai fait mouche », a-t-elle relaté.

Un devoir

Au retour de ce spectacle, la comédienne s’est mise à fouiller dans les textes de Raymond Lévesque. Elle a constaté l’amplitude de son œuvre et s’est lancée dans cette aventure.

Elle propose des textes et des chansons de l’auteur, compositeur et interprète, qui sont toujours d’actualité. Sur scène, Marie-Josée Longchamps est accompagnée par Jean-Jacques Boudreau au piano, à l’accordéon, à la guitare, au ukulélé et aux harmonies vocales.

« Ce sont des thèmes qui sont intemporels et qui me rejoignent. C’est un spectacle qui contribue à garder son œuvre vivante. Je me devais de le faire », a-t-elle dit.

Marie-Josée Longchamps travaille sur un autre spectacle, plus personnel, avec ses propres textes, sur le temps et des thèmes qui lui tiennent à cœur.