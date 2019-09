On ne doit pas tout dire de son intimité

Je suis une femme de 40 ans qui a eu une vie de couple qu’on appelle « normale », c’est-à-dire avec un homme, jusqu’à l’année dernière. Après avoir mis cartes sur table avec mon ex à qui j’ai dévoilé que je préférais les femmes aux hommes, j’ai fait la même chose avec mes enfants. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m’a soulagée d’un poids qui me pesait depuis assez longtemps.

À part celle de mon ex qui fut négative, et à certains égards, méprisante, la réaction de mes proches, c’est-à-dire mes enfants, fut accueillante face à ma nouvelle orientation sexuelle. Je ne me suis pas encore permis d’en parler dans ma famille élargie ni dans mon milieu de travail, bien qu’il en soit un ouvert à cela, et je ne partage pas encore mon quotidien avec celle avec qui je suis désormais un couple. Elle m’en veut un peu pour ma retenue et souhaiterait que je m’engage un peu plus avec elle. Je n’ai pas envie de m’installer tout de suite dans une vie organisée. Car j’ai l’impression que partager un logement avec elle mettrait un point final à une éventuelle possibilité de redevenir hétéro et me catégoriserait définitivement dans l’esprit des gens. Ai-je tort de penser ainsi ? Est-ce que ça signifie clairement que je suis ambivalente comme le pense ma compagne ? Je ne crois pas l’être, car je me sens fermement ancrée dans ma décision. Mais comme un doute subsiste, j’aimerais avoir votre avis.

Anonyme

Je crois qu’une décision arrêtée doit s’exprimer clairement. Mais peut-être au fin fond de vous-même en doutez-vous encore, pour choisir de ne pas vous afficher au grand jour ? Vous avez un grand pas de fait, le suivant n’est pas non plus obligé de se faire tout de suite. Sauf que je suis plutôt mal placée pour répondre hors de tout doute raisonnable à votre question, quand vous-même, la principale intéressée, ne pouvez pas le faire. J’imagine que le jour où votre cœur vous le dira clairement vous serez alors en mesure de vous engager à fond.