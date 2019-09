[PHOTOS] Deux hommes arrêtés après une poursuite policière à Québec

QUÉBEC | Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à l’arrestation de deux jeunes hommes qui ont refusé d’immobiliser le véhicule volé dans lequel ils se trouvaient, dans la nuit de lundi à mardi, dans l’arrondissement de Beauport à Québec.

Vers minuit et demi, les policiers du SPVQ ont tenté d’intercepter un véhicule volé. Le conducteur a toutefois refusé de s’immobiliser et a continué sa course.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le véhicule a été relocalisé un peu plus tard à l’intersection des rues Alexandra et Saint-Siméon.

«Lorsque le véhicule a aperçu la voiture de patrouille, le passager du véhicule volé a pris la fuite à pied. Lors de l’interception, le conducteur aurait volontairement reculé avec le véhicule sur la voiture de patrouille», a indiqué le SPVQ.

Photo Agence QMI, Guy Martel

La police a procédé à l’arrestation du conducteur avant d’effectuer des recherches dans le secteur afin d’arrêter le passager.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le conducteur, âgé de 20 ans, et le passager âgé de 17 ans, font face à cinq même chefs d’accusation, soit de fuite de police, agression armée, conduite dangereuse, vol et recel de véhicule et bris d’engagement.