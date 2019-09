Place au Bepp Open

Nous serons une cinquantaine de mordus de golf aujourd’hui dans les allées du club de golf de Cap-Rouge pour la tenue du traditionnel Bepp Open, tournoi de golf amical organisé par l’ex-restaurateur Beppino Boezio et Michel Duclos, de l’agence immobilière du même nom. Michel s’occupera des joueurs, des scores (selon la méthode Stableford) et du golf alors que Beppino prendra possession de la cuisine du club après le tournoi pour la préparation du souper et des vins l’accompagnant. À suivre.

Certification Distinction

Photo courtoisie

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) m’annonce l’adhésion du Complexe funéraire Albert Rochette et Fils, de Saint-Augustin-de-Desmaures, à la certification de qualité Distinction, un programme qui vise à mettre en place et à renforcer les meilleures pratiques dans le domaine funéraire. L’entreprise a établi des procédures afin de s’assurer qu’à chaque moment, les familles endeuillées soient prises en charge de façon professionnelle, conformément à leurs attentes respectives. Sur la photo, Kevin Dumais (au centre), propriétaire du complexe funéraire Albert Rochette et Fils, reçoit la reconnaissance Distinction des mains de Jonathan Goyer (à droite), président de la CTQ, et de Stéphane Lévesque, représentant de Assurant, un partenaire corporatif de la CTQ.

Omnium Vision Photo courtoisie