Policiers tabassés: l’accusée craint pour sa sécurité

*ATTENTION, LES IMAGES CI-DESSUS POURRAIENT CHOQUER CERTAINES PERSONNES*

En plus de maintenant risquer la prison, une jeune Montréalaise qui a participé à la violente attaque sur deux policiers tout en filmant la scène affirme avoir reçu des menaces parce qu’elle a aidé les enquêteurs à identifier d’autres suspects.

«[Mélina Geoffroy] a collaboré avec les policiers de façon un peu naïve, ce n’était pas pour incriminer d’autres personnes; depuis, sa sécurité est en jeu», a affirmé son avocate Claude Berlinguette, au palais de justice de Montréal.

Geoffroy, 20 ans, était de retour en cour ce mardi afin de recevoir sa sentence pour avoir frappé et causé des lésions à un policier en civil le mois passé.

Lors de l’événement, la femme était attablée à une terrasse quand elle a vu un attroupement. Cellulaire en main pour filmer la scène, elle s’est dirigée vers le groupe pour constater que deux frères policiers en civil se faisaient tabasser.

Photo tirée de Facebook

Violente attaque

Les vidéos de l’événement montrent une scène violente. On voit les agents tenter de calmer le jeu pendant qu’ils se font invectiver. Sans crier gare, l’un d’eux est frappé au visage, puis jeté au sol où il est à nouveau roué de coups.

Tentant de défendre son frère, l’autre policier finit lui aussi au sol. Le duo est roué de coups pendant que quelqu’un crie en anglais de l’achever (put him to sleep).

«Mme Geoffroy a donné quelques coups de pieds à l’un des policiers au sol», avait expliqué la Couronne lors d’une précédente audience.

Prise de remords, la femme s’est finalement elle-même dénoncée à la police.

«Un policier lui a demandé de lui donner son cellulaire, elle croyait bien faire», a expliqué Me Berlinguette.

Sauf que cela a permis d’identifier d’autres suspects qui ont été arrêtés et accusés. Depuis, Geoffroy craint pour sa sécurité, affirme son avocate.

«Elle a été victime de menaces, elle a très peur», a-t-elle dit.

Prison réclamée

Lors de la dernière audience, les parties avaient annoncé qu’elles proposeraient au juge Alexandre Dalmau une probation et des travaux communautaires contre Geoffroy. Le magistrat avait toutefois reporté le dossier, afin de s’assurer que les victimes soient mises au courant des développements de l’affaire.

Or, la Couronne a depuis fait volte-face, a-t-il été expliqué dans la salle d’audience. La suggestion commune ne tient plus et la poursuite compte maintenant demander une peine de prison.

«La durée de la peine demandée [par la poursuite] est drastique si l’on compare à la suggestion, a commenté la défense. Nous essayons de trouver un terrain d’entente, c’est toujours notre objectif d’éviter à Mme Geoffroy l’incarcération.»

La Couronne, de son côté, n’a pas souhaité commenter.

Le dossier reviendra à la cour le mois prochain, pour les plaidoiries sur la peine.