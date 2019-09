Remparts: Sergeev absent pour six semaines

L’attaquant des Remparts de Québec, Aleksei Sergeev, devra s’armer de patience une fois de plus. Blessé à l’épaule vendredi soir en ouverture de la saison, le Russe sera sur la touche pour environ six semaines afin de soigner une fracture de la clavicule.

Sergeev commence à être habitué à s’absenter en raison de problèmes de santé. Il s’était blessé à la même épaule en fin de saison dernière, ratant les dernières semaines du calendrier régulier ainsi que la totalité de la première ronde éliminatoire contre les Mooseheads d’Halifax.

Cette fois, une mise en échec en apparence anodine alors qu’il tentait de s’échapper en troisième période de la rencontre contre les Tigres de Victoriaville a mis le patineur de 19 ans hors de combat.

Croisé près de la patinoire du Pavillon de la jeunesse, mardi matin, Sergeev essayait tant bien que mal de garder le moral malgré cette situation frustrante. Il n’était d’ailleurs pas en uniforme dimanche, à Drummondville.

«C’était un petit contact derrière mon dos du côté gauche. Ce n’est rien de sérieux, mais c’est dur de comprendre ce qui s’est réellement passé. C’est plate. Je dois continuer à travailler dans le gymnase et ne pas penser à ça. Je dois garder le sourire. Ce sera une bonne leçon pour moi et je saurai quoi faire dans l’avenir. Je dois rendre mon corps plus fort», a-t-il confié au Journal au lendemain de sa rencontre avec l’orthopédiste François Marquis.

La chance des jeunes

Son absence ouvrira donc la porte à d’autres joueurs qui souhaitent se faire valoir sur le plan offensif alors que Sergeev, qui en est à sa deuxième saison avec les Diables rouges, est vu comme un élément important de l’échiquier. Déçu de perdre son attaquant aussi longtemps, Patrick Roy préfère tout de même voir le verre à moitié plein.

«Ça va permettre à [Nathan] Gaucher de prendre plus de responsabilités en jouant sur la troisième unité alors que [Xavier] Filion va jouer au centre plutôt qu’à l’aile. Ça nous permet de continuer de permettre aux jeunes d’avoir des rôles plus importants dans l’équipe et de se développer plus rapidement», a expliqué l’entraîneur-chef et directeur général.

L’autre joueur international du club, le Japonais Yu Sato, s’est pour sa part de nouveau exercé en vert mardi en raison de sa blessure au poignet qui l’a contraint à rater le week-end d’ouverture.

Pour l’heure, Roy a bon espoir de pouvoir compter sur ses services pour la rentrée locale de vendredi soir au Centre Vidéotron face aux Huskies de Rouyn-Noranda.