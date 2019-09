Suzuki et Fleury croisent les doigts

Nick Suzuki a probablement remporté son pari, celui de gagner un poste avec le Canadien. À la ligne bleue, Cale Fleury ne peut pas encore crier mission accomplie, mais il a bousculé les plans établis par la haute direction.

Avec deux seuls matchs préparatoires au calendrier, Le Journal vous dresse un bilan des dernières luttes, position par position.

Au premier jour du camp, il y avait 57 joueurs. Après cinq rencontres préparatoires, le Canadien se retrouve avec 35 joueurs, mais six d’entre eux sont à l’infirmerie.

Quelques minutes après le revers de 3 à 0 contre l’équipe B des Maple Leafs de Toronto, Marc Bergevin a confirmé les renvois de Jake Evans, Riley Barber, Alex Belzile et Josh Brook avec le Rocket de Laval. Le portrait de l’équipe devient donc de plus en plus clair.

Le « petit magicien »

Bergevin a souvent répété le même message depuis son arrivée dans le siège de directeur général du CH au mois de mai 2012. Il fera de la place pour les jeunes joueurs à condition qu’ils gagnent leur place.

À ce camp, Suzuki a parfaitement compris ce message. Le choix de premier tour des Golden Knights de Vegas a passé tous les tests, autant à la position de centre que d’ailier droit.

Pour ses premiers pas dans la LNH, Suzuki devrait logiquement se retrouver à l’aile droite. Phillip Danault aimerait bien patiner aux côtés de celui qu’il a qualifié de « petit magicien ».

Suzuki sera une arme intéressante pour le jeu en supériorité numérique et il a aussi montré lors du camp qu’il pouvait se débrouiller en désavantage numérique.

Ryan Poehling aurait probablement réalisé le même exploit que Suzuki, mais une commotion cérébrale a fait dérailler ses chances de rester avec le grand club.

À la veille d’un match préparatoire à Toronto, Poehling a toutefois patiné en solitaire. Il n’est donc pas si loin d’un retour au jeu. Mais par prudence, le centre de 20 ans risque de passer quelques semaines avec le Rocket de Laval.

La fin pour Hudon, Peca et Weise ?

Il y a encore 20 attaquants à ce camp. À ce nombre, on doit retrancher trois blessés : Poehling, Michael McCarron et Joël Teasdale.

Il reste donc 17 joueurs pour 13 ou 14 postes. Philip Varone et Dale Weise obtiendront bientôt leur billet pour Laval.

Après un autre savant calcul mathématique, on tombe à 15 joueurs, en incluant Paul Byron qui devrait recevoir le feu vert des médecins prochainement.

Nate Thompson, Charles Hudon et Matthew Peca se battront ainsi pour la dernière place disponible ou l’un des deux derniers postes, selon le choix de l’équipe de garder 13 ou 14 attaquants. Bergevin a offert un contrat à Thompson plusieurs semaines avant l’ouverture des joueurs autonomes. Le DG du Tricolore a encerclé son nom au sein de son équipe dans un rôle de grand frère pour les plus jeunes. Il restera donc à Montréal.

Advenant une équipe à 14 attaquants, Peca a probablement une longueur d’avance sur Hudon en raison de sa plus grande polyvalence aux yeux de la direction.

Les trios probables au 1er match à Raleigh

Tatar-Danault-Suzuki Drouin-Domi-Gallagher Lehkonen-Kotkaniemi-Weal Byron-Cousins-Armia Extra : Thompson

Qui sera le sixième défenseur ?

À la ligne bleue, le CH compte encore sur 12 défenseurs avec les deux éclopés, soit Noah Juulsen et Gustav Olofsson.

Capitaine du Rocket de Laval la saison dernière, Xavier Ouellet ira retrouver Joël Bouchard d’ici la fin du camp.

Même s’il a perdu du poids et qu’il a travaillé sur sa mobilité, Karl Alzner poursuivra son calvaire dans la Ligue américaine. De 12 défenseurs, on passe ainsi à huit.

Shea Weber, Victor Mete, Jeff Petry et Ben Chiarot formeront le top quatre de l’équipe. Brett Kulak, qui a paraphé un contrat de trois ans cet été, sera le cinquième défenseur.

Julien aura ainsi une seule chaise à remplir. Il pourrait l’offrir à Cale Fleury, un jeune défenseur de 20 ans.

Pour rester avec le CH, Fleury aura besoin de jouer. Pour lui, c’est un poste de sixième défenseur ou un retour avec le Rocket. Mike Reilly et Christian Folin sont les deux autres options pour le poste de sixième défenseur.

Contrairement à Fleury, Reilly et Folin devraient passer par l’étape du ballottage advenant un renvoi à Laval. Bergevin cherchera à se protéger et il gardera les deux défenseurs à Montréal.

Il y a donc deux scénarios possibles : huit défenseurs avec le CH en gardant Fleury ou sept défenseurs avec le CH en retournant Fleury à Laval.

Les duos probables au 1er match à Raleigh

Mete-Weber Chiarot-Petry Kulak-Fleury Extra : Reilly-Folin

La main de Price

On ne s’éternisera pas à la position de gardien. Oui, Carey Price a subi une contusion à la main gauche. Mais Julien a insisté pour dire que ce n’était rien de grave. Il sera à son poste en début de saison. Keith Kinkaid sera son adjoint. Charlie Lindgren, qui est toujours au camp, aura à passer par le ballottage avant de partager le filet du Rocket avec Cayden Primeau et Michael McNiven.

