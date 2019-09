Transports: un pont sur le Saguenay avant le 3e lien, réclame le Parti québécois

Le gouvernement devrait prioriser la construction d’un pont sur le Saguenay avant de creuser un tunnel entre Québec et Lévis, considère le Parti québécois.

«Nous, on pense que oui parce qu’il y a déjà deux liens qui existent du côté de Québec, donc d’en rajouter un troisième [lien à Québec] [...]. Je veux juste rappeler que nous [sur la Côte-Nord], on n’en a pas », a déclaré mardi le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, aux côtés de sa collègue Lorraine Richard.

La veille, l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord et différents intervenants de la région ont convié la presse pour réclamer la relance du bureau de projet du pont sur le Saguenay. Ensemble, ils ont lancé un cri du cœur après que François Legault ait laissé entendre que «le volume n’est pas énorme» et les coûts de construction d’un tel pont seraient «beaucoup plus important» que ceux de la traverse Tadoussac–Baie-Saint-Catherine.

Ouellet fustige Legault

«Je trouve un peu hasardeux que M. le premier ministre décide de dire, avant même de voir la refonte des études, que comme ça ne touche pas beaucoup de gens, et que ça représente beaucoup de sous, ce serait irréaliste [de faire un pont]», a commenté à son tour M. Ouellet, en marge du caucus de l’aile parlementaire péquiste.

M. Ouellet accuse M. Legault de traiter les citoyens de sa région «comme des citoyens de seconde classe», parce qu’ils ne sont que 100 000.

«Je veux juste rappeler à M. Legault que la Côte-Nord contribue beaucoup au PIB du Québec, notamment grâce à l’hydroélectricité, notamment grâce à l’aluminerie, aux ressources naturelles, donc la Côte-Nord fait sa part pour le Québec», a insisté l’élu péquiste.

Prolongement de la 138

Interpellé à ce sujet par la presse parlementaire, le ministre des Transports, François Bonnardel, a indiqué de son côté que le projet de pont sur le Saguenay figure au Plan québécois des infrastructures «depuis trois ans déjà».

«Vous comprendrez, on a plusieurs engagements. On a bonifié le PQI de 15 G$, on a des promesses à réaliser, a dit M. Bonnardel. Au-delà de tout ça, quand j’aurai d’autres bonnes nouvelles à annoncer, je le ferai pour le pont de Saguenay.»

Le ministre des Transports en a profité pour souligner que le financement pour le projet de prolongement de la route 138 entre Kegaska et le secteur Tête-à-la-Baleine a été déposé.

«Du côté du fédéral, ça se fait encore attendre. J’aurai espéré qu’on puisse annoncer quelque chose de bien pour les gens de la Côte-Nord avant l’élection. Ce ne fut pas le cas.»