Trump doit rire dans sa barbe !

Les Démocrates ne comprennent rien !

Plus tu parles de Trump, en bien ou en mal, plus ça sert Trump !

Pour le Président, " there's no such thing as bad publicity " !

Tu parles en bien de lui ? Ça le sert !

Tu parles en mal de lui ? Ça le sert !

Les Démocrates devraient cesser de parler de lui et parler plutôt de leur programme à EUX ! Dire CE QU'ILS VEULENT POUR LES USA !

Destituer Trump ? Une super mauvaise idée, ça va juste donner du carburant à ses troupes et le faire passer pour une victime de l'establishment ! C'est EXCATEMENT ce qu'il veut !

Coudonc, les Démocrates réfléchissent-ils, parfois ?