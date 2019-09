Un moment magique pour les frères Dallaire

Les frères Christian et David Dallaire ont vécu un moment très spécial, dimanche, quand ils ont disputé un premier match à vie ensemble dans la victoire de 37-17 face à McGill.

Le vétéran ailier espacé et le centre arrière recrue rêvaient à ce moment depuis que David s’était joint au Rouge et Or de l’Université Laval pendant la saison morte.

Christian n’avait pas caché qu’il allait disputer une dernière campagne dans les rangs universitaires notamment dans l’espoir d’évoluer avec son frangin qui est le plus jeune d’une fratrie de sept enfants.

« C’était assez spécial, le sentiment qui m’habitait quand nous sommes entrés sur le terrain ensemble, a exprimé l’ailier espacé. C’est la première fois à vie qu’on joue ensemble. Avec le bruit de la foule quand nous sommes entrés, c’était wow ! J’espère que ça va se répéter. »

« C’était incroyable, renchérit David qui vivait par la même occasion son baptême des rangs universitaires. Je n’ai pas de mots pour décrire ce premier match ensemble. Nos parents et nos cinq frères et sœurs étaient présents dans les gradins. Je n’ai jamais arrêté de travailler dans l’espoir de mériter un poste dans l’alignement et de vivre ces moments. »

Simultanément

David a eu l’occasion de bloquer pour Christian qui a été utilisé à deux reprises comme quart-arrière dans la formation « wildcat ». Le Rouge et Or ajoutait alors du muscle à la ligne d’engagement. « C’était génial d’être tous les deux sur le terrain en même temps, a indiqué David. On ne pouvait pas demander mieux. »

L’aîné des deux a évolué comme quart-arrière dans les rangs collégiaux et a été pivot réserviste à Laval aussi.

Ailier espacé partant et teneur sur les placements, Christian a mérité son poste dans l’alignement de 48 joueurs du Rouge et Or depuis quelques années déjà, mais il a toujours cru aux chances de son frérot d’obtenir une opportunité dès sa première campagne.

« David a une belle éthique de travail. Je n’étais pas inquiet qu’il obtienne sa chance. Il a travaillé très fort quand on lui a demandé de changer de position. »

Secondeur intérieur dans les rangs collégiaux avec les Condors de Beauce-Appalaches, David s’est retrouvé de l’autre côté du ballon à ses débuts universitaires.

« David a dû apprendre une nouvelle position et il a été une belle surprise au camp, a souligné le coordonnateur offensif Justin Éthier. J’étais inquiet de sa vitesse. Ce n’est pas le plus rapide si on sort le chrono, mais il joue vite. C’est un joueur très physique qui possède toute une paire de mains. »

Deuil

Ce moment de pur bonheur a mis un baume dans une certaine mesure à une semaine difficile pour les frères Dallaire, qui ont perdu un être cher dont les funérailles ont eu lieu samedi.