Une journée, des milliers d’emplois à pourvoir!

En collaboration avec

À vos agendas : mardi le 1er octobre prochain, au Palais des Congrès de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) tiendra la 2e édition de l’événement Expérience Carrière, une journée de recrutement dédiée au secteur du commerce de détail. Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

Un secteur qui se mobilise

Au Québec, le secteur du commerce de détail est le troisième secteur le plus touché par la pénurie de main-d’œuvre, selon une étude économique de Desjardins publiée au printemps dernier. Ainsi, il compterait pas moins de 13 430 postes à pourvoir, dans toutes les régions. Et c’est une tendance qui s’accentue : l’an dernier, l’Institut de la statistique du Québec soulignait que 3920 postes vacants s’étaient ajoutés par rapport à l’année précédente.

C’est en raison des besoins pressants de main-d’œuvre que le CQCD a créé L’Accélérateur de carrière au détail (ACAD), une initiative visant à représenter les intérêts des détaillants sur la place publique, notamment en les mobilisant autour d’événements destinés à faire découvrir aux candidats potentiels les nombreuses occasions d’emplois du secteur.

Les journées Expérience Carrière s’inscrivent dans cette ambition en offrant aux chercheurs d’emploi un moment privilégié pour rencontrer des recruteurs du secteur et pour en apprendre davantage sur la variété des postes offerts. L’événement se distingue des autres foires d’emploi par son unique spécialisation dans le secteur du commerce de détail.

Apportez votre CV !

Organisée en seulement deux mois, la première journée Expérience Carrière, en mars dernier, a connu un franc succès. Tant et si bien que le CQCD s’est empressé d’en organiser une deuxième, le 1er octobre.

Photo Shutterstock

Les chercheurs d’emploi qui ont raté le rendez-vous de mars auront donc l’occasion de se reprendre. À nouveau, des recruteurs de grandes bannières seront sur place pour échanger avec les candidats : Best Buy, Walmart, Home Dépôt, Bureau en gros, La Baie, Renaud-Bray..., la liste est longue !

Et on ne recherche pas uniquement des gens « sur le plancher » : publicité et marketing, gestion des opérations, ressources humaines, achats, logistique, supervision, service à la clientèle, technologies de l’information... Il y en aura pour tous les profils, que vous soyez spécialisés dans le domaine ou seulement intéressés à explorer le secteur.

Et puisque nous sommes à l’ère de la flexibilité : des postes permanents ou temporaires, à temps plein ou à temps partiel, seront offerts.

Bienvenue aux étudiants Le secteur du commerce de détail est souvent un tremplin qui permet aux étudiants d’amorcer une carrière florissante et de s’épanouir sur le marché du travail. La journée Expérience Carrière invite donc les étudiants à la recherche d’un poste à temps partiel, ou d’un boulot pendant le temps des fêtes, à venir faire leur tour. Sans oublier les nouveaux diplômés prêts à vivre une première expérience de travail !

► Expérience Carrière | Des succursales au siège social, les détaillants recrutent ! Mardi 1er octobre 2019, de 10 h à 16 h, au Palais des Congrès de Montréal. Inscription en ligne au carrieredetail.cqcd.org ou à l’entrée, le jour même.