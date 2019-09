Une victoire des Rangers à saveur russe

Les Russes ont fait la loi à New York et les Rangers l’ont emporté 3 à 1 dans ce duel préparatoire de la Grosse Pomme, samedi, au Madison Square Garden.

Artemi Panarin et Vitali Kravtsov ont été les marqueurs pour les Rangers. Panarin a marqué en deuxième période, aidé d’un autre Russe, Pavel Buchnevich, avant de frapper à nouveau dans un filet désert.

Son compatriote Kavtsov avait ouvert la marque également au deuxième engagement avec son premier du calendrier préparatoire. Devant la cage des Rangers, Henrik Lundqvist et Alexandar Georgiev se sont partagé le travail, ce dernier ne cédant que devant Jordan Eberle.

Les Panthers ont le meilleur sur le Lightning

Après la bataille de New York, la bataille de la Floride, où les Panthers ont vaincu leurs voisins, le Lightning de Tampa Bay, au compte de 6 à 3.

Le trio d’Aleksander Barkov a mené la charge du côté des Panthers. Barkov a marqué deux fois et ajouté une aide tandis que ses compagnons Jonathan Huberdeau (un but, une aide) et Evgeny Dadonov (deux aides) ont aussi participé aux succès des Floridiens.

Les Panthers ont marqué à quatre reprises lors de la deuxième période de jeu. Alexander Volkov et Anthony Cirelli ont tous deux obtenu un but et une aide du côté de Tampa Bay.

Les Stars doublent les Blues

À St. Louis, les Stars de Dallas ont vaincu les Blues au compte de 2 à 1.

Jason Dickinson et John Klingberg ont inscrit les deux réussites des vainqueurs. Le premier l’a fait en désavantage numérique, tandis que le second a profité de l’avantage d’un homme.

Les gardiens Landon Bow et Jake Oettinger se dirigeaient vers un blanchissage collectif, mais Ryan O’Reilly a déjoué le second dans les dernières minutes de la troisième période. Sur ce but, le Québécois Samuel Blais a obtenu sa quatrième mention d’aide du calendrier préparatoire, lui qui a disputé quatre parties.