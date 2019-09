BÉDARD, Philippe



À la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le 21 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé, entouré de ses enfants, monsieur Philippe Bédard. Il était le fils de feu monsieur Arthur Bédard et de feu madame Irène Côté. Natif de St-Agapit, il demeurait à St-Nicolas. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Philippe Courtemanche), Jean-Philippe (Janice MacLean); sa petite-fille adorée Myriam; ses frères et sœurs: Simone (feu Jean-Marc Vézina), Françoise, Wilfrid (Hélène Miller), Diane (Robert Larouche), Robert (Pauline Larouche), Alain (Line Fréchette); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués à notre père. La famille vous accueillera à la maison funérairele jeudi 26 septembre 2019 de 19h à 22h et vendredi à compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, Lévis, QC G6V 4G9.