PELLETIER, Rémi-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 18 septembre 2019, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Rémi-Claude Pelletier, fils de dame Camille Daigle et de monsieur Dominique Pelletier. Natif de Saint-Pamphile de L'Islet, il demeurait à Québec. Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Andréa, son frère Emmanuel, ainsi que les membres des familles Daigle et Pelletier. Sont aussi affectés par son départ sa nièce, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e), ainsi que la grande famille Lessard Bicycles et la communauté de vélo de Québec. La famille désire remercier le personnel du CHUL et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 11h30.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial " du Parc " de Saint-Pamphile.