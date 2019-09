MARIER FORTIN, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 22 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Marier épouse de monsieur Champlain Fortin. Demeurant à L'Islet (Ville), elle était la fille de feu dame Lydia Moreau et de feu monsieur Charles-Raymond Marier. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie (Julien Boulay), Carmen (Ghislain Bernier), François et Michel Fortin (Lison D'Amours); ses petits-enfants: Christian Boulay (Audrey Goupil), Karine Boulay (Pascal Cartier), Richard Bernier (Marie-Pier Pelletier), Sébastien Fortin (Julie Mercier) et Gabriel Fortin (Claudia Thériault); ses arrière-petits-enfants: Thomas et Eve Boulay; Samuel et Maude Caillé; Flavie et Julianne Bernier. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Martine (Roger Fortin), feu Cécile (feu Martin Ménard - Roger Jobin), Marcel (Laurence Caron), feu Jean-Claude (Françoise Lamarre), Lucille (Jean-Marie Morin), Georgette (Jean-Marc Fortin), Louise (feu André Thibault), Jean-Guy (Jocelyne Caron), Jacques (Hélène Fournier) et Roger (Carmen Poitras); de la famille Fortin : feu Jeannine (feu Ludovic Carlos), Roger (Martine Marier), Denise (Henri Thibault), Madeleine (feu Marcel St-Hilaire), Bertrand, Jean-Marc (Georgette Marier), Rachel (feu Alfred Fournier), Jean-Claude (feu Lise St-Pierre - Lorette Lavoie), Louisette (Jacques Cloutier), Rose-Hélène (Noël Paquet), Donat (Rolande Caron) et Ghislain (Desneiges St-Hilaire). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Maison Marie-Fitzbach, ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Cap Saint-Ignace pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi de 19h à 21h30; vendredi jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.