À 18 ans, elle abandonne son rêve d’être mère pour protéger la planète

Elle a toujours rêvé de devenir maman, mais Sophie Arseneault, une jeune étudiante de 18 ans, est prête à tourner le dos à ce désir pour une cause qui lui est plus chère encore, soit l'environnement.

L’étudiante en développement international à l’Université McGill, à Montréal, fait partie des plus de 3400 signataires du pacte «Pas d’avenir, pas d’enfant», lancé lundi dernier par une citoyenne de London, en Ontario.

«Si nous [les jeunes de notre génération], nous avons des enfants dans le futur, ces enfants n’ont pas la sécurité et une santé de garantie, et ceci fait en sorte que nous nous demandons à quel point c’est raisonnable, c’est réaliste, d’avoir des enfants dans un environnement où ils n’auront pas les mêmes conditions, même des conditions pires que présentement, par rapport à l’air qu’ils respirent, l’eau qu’ils consomment», s’est exprimé Sophie Arseneault lors de son passage à l’émission «Dutrizac», à QUB radio, mercredi.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Sophie Arseneault, sur QUB radio:

L’étudiante décrit le pacte comme «un appel à l’aide pour le gouvernement» avant qu’il «soit trop tard et que les conséquences soient irréversibles».

Sophie Arseneault et les signataires du pacte «Pas d’avenir, pas d’enfant» demandent au gouvernement canadien de «réaliser les promesses qu’ils ont déjà faites», entre autres, par rapport à la diminution des émissions de dioxyde de carbone.

«C’est certain que chacun d’entre nous, individuellement, nous contribuons inévitablement aux changements climatiques, mais ceux qui jouent le plus grand rôle, les plus grands acteurs dans le changement climatique, ce n’est pas des individus, ce n’est pas des jeunes de 16, 17, 18 ans», a ajouté l’étudiante de McGill.