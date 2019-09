ROUSSEAU, Lauréat



À l'I.U.C.P.Q., à l'unité des soins palliatifs du pavillon Notre-Dame, le 17 septembre 2019, à l'âge de 86 ans et 10 mois, s'est éteint paisiblement, après des semaines de combat contre la maladie, notre papa Lauréat Rousseau. Il était le fils de Wilfrid dit Wellie Rousseau et de Bernadette Fortier. Né à Saint-Agapit, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à compter de 12h. Les cendres de Monsieur Rousseau seront mises en terre au cimetière de Saint-Agapit, après les funérailles. Il laisse dans le deuil ses sœurs aînées: Thérèse et Madeleine; ses enfants: Guylaine, Joanne (Alain), Antony, Richard (Kim) et Annie (Michel). Se rappelleront également de la bonté et de l'amour de leur Papy, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses autres parents, neveux et nièces, amis, amies, sans oublier ses voisins de longue date à Sainte-Foy. La famille immédiate désire exprimer ses remerciements chaleureux aux membres de l'unité de cardiologie de l'I.U.C.P.Q., mais tout particulièrement au personnel extraordinaire, femmes et hommes de cœur de l'unité des soins palliatifs du même hôpital. En témoignage de leur dévouement et de leur grande humanité envers notre papa, merci de traduire vos marques de reconnaissance par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725, chemin Ste-Foy, Québec (QC) G1V 4G5 https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons