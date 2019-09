Alupa Clarke dit avoir cogné à 50 000 portes depuis 2015

Le député conservateur de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, affirme qu’il a cogné à 50 000 portes dans sa circonscription depuis 4 ans, balayant ainsi les critiques de son adversaire bloquiste, Julie Vignola, qui lui reproche son inaction.

Fier de son bilan, le député sortant – qui sollicite un deuxième mandat – ne comprend pas les attaques «démagogiques» du Bloc à son endroit.

Il dit être omniprésent dans le comté et travailler sans relâche pour «briser le cynisme politique» en allant constamment à la rencontre de ses électeurs.

«En 2015, j’avais fait 20 000 portes en six mois. J’en ai fait au moins 30 000 de plus depuis. À chaque fois que je suis dans le comté, je fais du porte-à-porte trois soirs par semaine et je vais continuer de le faire», a-t-il confié en entrevue, réagissant vivement aux propos de son adversaire qui prétendait dans nos pages, hier, que les gens ordinaires de Beauport-Limoilou ont été «laissés de côté».

«Ça ne reflète pas du tout ce que les gens me disent. Depuis deux semaines, dans mon porte-à-porte, les bénévoles sont impressionnés de voir à quel point les gens me connaissent et me disent à quel point j’ai été présent», avance M. Clarke.

Il rappelle qu’il a aussi organisé des consultations publiques «d’envergure» dans le comté pour connaître les priorités des citoyens et qu’il a participé à d’innombrables évènements en plus d’attirer «4 000 citoyens au Domaine Maizerets» lors d’un barbecue public.

«Les gens reçoivent régulièrement des papiers de ma part pour discuter des enjeux du comté et les gens peuvent me répondre puis je réponds à chaque personne à la main. Je fais environ 4 000 réponses par année», ajoute celui qui dit avoir livré 351 discours à la Chambre des communes depuis son élection en plus d’avoir déposé un projet de loi pour améliorer le sort des anciens combattants.

Intarissable au bout du fil sur ses réalisations, depuis quatre ans, l’ex-militaire de carrière dit être un «député de proximité», motivé par le «devoir» du service public.

Collaboration avec le Port de Québec

Quant à sa «complicité apparente» avec les autorités portuaires, dénoncée par le Bloc qui s’inquiète des poussières dans l’air de Limoilou, le député répond qu’il est préférable de «collaborer» avec le Port de Québec pour faire bouger les choses que de se mettre «en porte-à-faux».

«Suite à mes pressions, le Port conduit présentement un audit indépendant parce qu’ils se targuent de dire que leurs mesures d’atténuation fonctionnent au niveau des poussières [...] On a très hâte de voir les résultats. Moi, je travaille pour les citoyens mais jamais je ne vais couper la communication avec un acteur dans le comté.»