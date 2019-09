PARENT, Jacques (Père)



À la Maison Bon-Pasteur, le 21 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, après 51 ans de vie religieuse et 47 ans de sacerdoce, est décédé le Père Jacques Parent, Père Mariste, fils de feu monsieur Henri Parent et de feu dame Rita Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi le 27 septembre 2019 de 19 h à 21 h 30.Dans l'attente de la résurrection, le corps de Jacques sera inhumé au cimetière Saint-Michel-de-Sillery, 2041 boulevard René-Lévesque Ouest, Québec. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Jocelyne (Gérard Martineau), André (Francine Tisdelle), Daniel (Géraldine Benoît); ses neveux et nièces: Simon (Josianne Paul, leurs enfants: Élise, Raphaëlle et Félix), April (sa fille Olivia) et Francine (sa fille Reese); ainsi que plusieurs amis et amies. Nous tenons à remercier les religieuses et le personnel de la Maison Bon-Pasteur pour les excellents soins et tout l'amour avec lequel ils ont entouré Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Missions des Pères Maristes, à l'attention du Père Romain Trépanier, 1520, avenue du Parc-Beauvoir, Québec (Qc) G1T 2M4, tél. : 418-651-9408.